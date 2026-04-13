Denizli’de 10 yıl sonra bir ilk! Su akmayan Kufi Çayı’nda balık tuttular
Yaklaşık 10 yıldır kuraklık alarmı veren Denizli’de Kufi Çayı, Sandıklı’daki barajın fazla suyunun bırakılması sonucu yeniden aktı. Çayda su aktığını görenler balık avladı.
- Kufi Çayı, Denizli'nin Çivril ilçesinde 10 yıldır kurak geçiyordu.
- Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki barajın doluluk oranına ulaşmasıyla fazla su bırakıldı.
- Suyun bırakılmasıyla Kufi Çayı'nda 10 yılın ardından yeniden su akmaya başladı.
- Bölge halkı, çayda balık avlamaya başladı.
- Kufi Çayı, 98 km uzunluğunda ve Büyük Menderes Nehri'nin önemli kollarından biridir.
- Bazı tarihçilere göre, 1176 yılındaki Miryokefalon Muharebesi bu çayın oluşturduğu vadi çevresinde gerçekleşmiştir.
Denizli'nin Çivril ilçesinde 10 yıldır kurak geçen mevsimler nedeniyle su akmayan Kufi Çayı, dolu barajlardan su bırakılmasıyla eski günlerine döndü. Bölge halkı uzun yıllar sonra tekrar Kufi Çayı'nda balık avladı.
Denizli'nin Çivril ilçesindeki Işıklı Gölünü besleyen önemli su kaynaklarından biri olan Kufi Çayı, yaklaşık 10 yıldır akmıyor, çay kuraklık alarmı veriyordu.
10 YIL SONRA SU AKTI
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki barajın doluluk oranına ulaşmasıyla fazla su bırakıldı. Suyun bırakılmasının ardından Kufi Çayı'ndan 10 yılın ardından su yeniden akmaya başladı. Sularla birlikte balıklarında geldiğini gören bölge halkı çayda balık avlama başladı.
"BALIK TUTMAK GÜZEL"
Hasan Daşgın, şunları söyledi: 10 yıldır kuru olan Kufi Çayı bu sene akmaya başladı. Gençliğimizde balık tuttuğumuz çay da yeniden balık tutmak heyecanlı ve güzel” dedi.
Kufi Çayı, Denizli'nin Çivril ilçesinde bulunan ve Büyük Menderes Nehri'nin en önemli kollarından biri olan 98 km uzunluğundadır. Bazı tarihçilere göre, 1176 yılındaki Miryokefalon Muharebesi bu çayın oluşturduğu vadi çevresinde gerçekleşmiştir. Çay, kar erimeleri ve kış yağışlarıyla Mart ayında en yüksek akış seviyesine ulaşırken, kurak geçen yaz aylarında ise tamamen kurudu.