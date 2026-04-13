Denizli'nin Çivril ilçesinde 10 yıldır kurak geçen mevsimler nedeniyle su akmayan Kufi Çayı, dolu barajlardan su bırakılmasıyla eski günlerine döndü. Bölge halkı uzun yıllar sonra tekrar Kufi Çayı'nda balık avladı.

Denizli'nin Çivril ilçesindeki Işıklı Gölünü besleyen önemli su kaynaklarından biri olan Kufi Çayı, yaklaşık 10 yıldır akmıyor, çay kuraklık alarmı veriyordu.

Denizli’de 10 yıl sonra bir ilk! Su akmayan Kufi Çayı’nda balık tuttular

10 YIL SONRA SU AKTI

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki barajın doluluk oranına ulaşmasıyla fazla su bırakıldı. Suyun bırakılmasının ardından Kufi Çayı'ndan 10 yılın ardından su yeniden akmaya başladı. Sularla birlikte balıklarında geldiğini gören bölge halkı çayda balık avlama başladı.

"BALIK TUTMAK GÜZEL"

Hasan Daşgın, şunları söyledi: 10 yıldır kuru olan Kufi Çayı bu sene akmaya başladı. Gençliğimizde balık tuttuğumuz çay da yeniden balık tutmak heyecanlı ve güzel” dedi.

Kufi Çayı, Denizli'nin Çivril ilçesinde bulunan ve Büyük Menderes Nehri'nin en önemli kollarından biri olan 98 km uzunluğundadır. Bazı tarihçilere göre, 1176 yılındaki Miryokefalon Muharebesi bu çayın oluşturduğu vadi çevresinde gerçekleşmiştir. Çay, kar erimeleri ve kış yağışlarıyla Mart ayında en yüksek akış seviyesine ulaşırken, kurak geçen yaz aylarında ise tamamen kurudu.

