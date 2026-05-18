İstanbul’da 20 Mayıs Çarşamba günü oynanacak Freiburg-Aston Villa final karşılaşması nedeniyle bazı yollar araç trafiğine kapatılacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Beşiktaş, Beyoğlu ve Şişli’de uygulanacak geçici trafik düzenlemesine ilişkin sürücüleri uyardı.

İstanbul’da oynanacak Freiburg-Aston Villa UEFA Avrupa Ligi finali öncesinde kent genelinde geniş güvenlik ve trafik önlemleri alınacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 20 Mayıs Çarşamba günü gerçekleştirilecek dev organizasyon nedeniyle Beşiktaş, Beyoğlu ve Şişli ilçelerinde bazı yolların geçici olarak trafiğe kapatılacağı bildirildi.

Açıklamaya göre, kapanışlar saat 11.00 itibarıyla başlayacak ve etkinlik sona erene kadar devam edecek. Yetkililer, sürücülerin mağduriyet yaşamamaları için alternatif güzergahları kullanmaları konusunda uyarıda bulundu.

ÇALIŞMALAR GÜN BOYUNCA SÜRECEK

Özellikle stat çevresi ile ana ulaşım arterlerinde yoğunluk yaşanmasının beklendiği belirtilirken, trafik akışının kontrollü şekilde sağlanması amacıyla yönlendirme ve güvenlik çalışmalarının gün boyunca sürdürüleceği ifade edildi.

Emniyet birimleri, vatandaşların toplu taşıma araçlarını tercih etmelerinin ulaşımı rahatlatacağını vurguladı.

Geçici olarak kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şöyle:

İlçe Kapanacak Yollar Alternatif Yollar Beşiktaş Yıldız Posta Caddesi

Barbaros Bulvarı

Çırağan Caddesi

Dolmabahçe Caddesi

Sait Çiftçi Ayrımları

Nüzhetiye Caddesi

Süleyman Seba Caddesi Yıldız Caddesi

Yenidoğan Sokak

Hoş Sohbet Sokak

Vefa Bayırı Sokak

Orta Bahçe Caddesi

Ihlamur Dere Caddesi

Ayazma Deresi Caddesi

Türkgücü Sokak

Emirhan Caddesi

Ihlamur Yıldız Caddesi

Muallim Naci Caddesi

Dereboyu Caddesi Beyoğlu Meclis-i Mebusan Caddesi

Kemeraltı Caddesi

Galata Köprüsü

Tersane Caddesi

Dolmabahçe Gazhane Caddesi

İnönü Caddesi

Prof. Dr. Bedri Karafakioğlu Caddesi

Mete Caddesi

Sıraselviler Caddesi

Asker Ocağı Caddesi Refik Saydam Caddesi

Tarlabaşı Bulvarı

Yedikuyular Caddesi

Piyalepaşa Bulvarı

Bahriye Caddesi

Irmak Caddesi

Kurtuluş Deresi Caddesi

Dolapdere Caddesi

Kadiriler Yokuşu Sokak

Boğazkesen Caddesi

Yeni Çarşı Caddesi Şişli Dolmabahçe Bomonti Tünel

Taşkışla Caddesi

Kadırgalar Caddesi

Maçka Caddesi

Bayıldım Caddesi

Mim Kemal Öke Caddesi Villa Caddesi

Cumhuriyet Caddesi

Halaskargazi Caddesi

Vali Konağı Caddesi

19 Mayıs Caddesi

Hakkı Yeten Caddesi

Teşvikiye Caddesi

Rumeli Caddesi

Büyükdere Caddesi

Hasret Caddesi

Akar Caddesi

Nişantaşı Ihlamur Yolu Sokak

