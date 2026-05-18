İstanbul'da UEFA Avrupa Ligi finali alarmı! Bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul’da 20 Mayıs Çarşamba günü oynanacak Freiburg-Aston Villa final karşılaşması nedeniyle bazı yollar araç trafiğine kapatılacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Beşiktaş, Beyoğlu ve Şişli’de uygulanacak geçici trafik düzenlemesine ilişkin sürücüleri uyardı.
- Dev organizasyon nedeniyle 20 Mayıs Çarşamba günü Beşiktaş, Beyoğlu ve Şişli'de yollar geçici olarak trafiğe kapatılacak.
- Kapanışlar saat 11.00'de başlayacak ve etkinlik sona erene kadar sürecek.
- Stat çevresi ve ana ulaşım arterlerinde yoğunluk yaşanması bekleniyor.
- Yetkililer, sürücülerin alternatif güzergahları kullanmalarını öneriyor.
- Vatandaşların toplu taşıma araçlarını tercih etmeleri ulaşımı rahatlatacak.
İstanbul’da oynanacak Freiburg-Aston Villa UEFA Avrupa Ligi finali öncesinde kent genelinde geniş güvenlik ve trafik önlemleri alınacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 20 Mayıs Çarşamba günü gerçekleştirilecek dev organizasyon nedeniyle Beşiktaş, Beyoğlu ve Şişli ilçelerinde bazı yolların geçici olarak trafiğe kapatılacağı bildirildi.
Açıklamaya göre, kapanışlar saat 11.00 itibarıyla başlayacak ve etkinlik sona erene kadar devam edecek. Yetkililer, sürücülerin mağduriyet yaşamamaları için alternatif güzergahları kullanmaları konusunda uyarıda bulundu.
ÇALIŞMALAR GÜN BOYUNCA SÜRECEK
Özellikle stat çevresi ile ana ulaşım arterlerinde yoğunluk yaşanmasının beklendiği belirtilirken, trafik akışının kontrollü şekilde sağlanması amacıyla yönlendirme ve güvenlik çalışmalarının gün boyunca sürdürüleceği ifade edildi.
Emniyet birimleri, vatandaşların toplu taşıma araçlarını tercih etmelerinin ulaşımı rahatlatacağını vurguladı.
Geçici olarak kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şöyle:
|İlçe
|Kapanacak Yollar
|Alternatif Yollar
|Beşiktaş
|Yıldız Posta Caddesi
Barbaros Bulvarı
Çırağan Caddesi
Dolmabahçe Caddesi
Sait Çiftçi Ayrımları
Nüzhetiye Caddesi
Süleyman Seba Caddesi
|Yıldız Caddesi
Yenidoğan Sokak
Hoş Sohbet Sokak
Vefa Bayırı Sokak
Orta Bahçe Caddesi
Ihlamur Dere Caddesi
Ayazma Deresi Caddesi
Türkgücü Sokak
Emirhan Caddesi
Ihlamur Yıldız Caddesi
Muallim Naci Caddesi
Dereboyu Caddesi
|Beyoğlu
|Meclis-i Mebusan Caddesi
Kemeraltı Caddesi
Galata Köprüsü
Tersane Caddesi
Dolmabahçe Gazhane Caddesi
İnönü Caddesi
Prof. Dr. Bedri Karafakioğlu Caddesi
Mete Caddesi
Sıraselviler Caddesi
Asker Ocağı Caddesi
|Refik Saydam Caddesi
Tarlabaşı Bulvarı
Yedikuyular Caddesi
Piyalepaşa Bulvarı
Bahriye Caddesi
Irmak Caddesi
Kurtuluş Deresi Caddesi
Dolapdere Caddesi
Kadiriler Yokuşu Sokak
Boğazkesen Caddesi
Yeni Çarşı Caddesi
|Şişli
|Dolmabahçe Bomonti Tünel
Taşkışla Caddesi
Kadırgalar Caddesi
Maçka Caddesi
Bayıldım Caddesi
Mim Kemal Öke Caddesi
|Villa Caddesi
Cumhuriyet Caddesi
Halaskargazi Caddesi
Vali Konağı Caddesi
19 Mayıs Caddesi
Hakkı Yeten Caddesi
Teşvikiye Caddesi
Rumeli Caddesi
Büyükdere Caddesi
Hasret Caddesi
Akar Caddesi
Nişantaşı Ihlamur Yolu Sokak