Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sonrası bir ayrılık daha
Beşiktaş'ta A Takımı Genel Koordinatörü Serkan Reçber, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın vedasının ardından siyah beyazlılarla yollarını ayırma kararı aldı.
Trendyol Süper Lig'de sezonun sona ermesinin ardından Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve Teknik Direktör Sergen Yalçın bir araya geldi. Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantının ardından Sergen Yalçın'la yolların ayrılmasına karar verildi.
REÇBER DE YOLLARINI AYIRDI
NTV Spor'un haberine göre; Beşiktaş'ta Futbol A Takımı Genel Koordinatörü Serkan Reçber, Sergen Yalçın'ın ayrılığının ardından siyah beyazlılarla yollarını ayırdı.
"SERKAN REÇBER İLE DE BİR KONUŞACAĞIM"
Yalçın'ın ayrılığı sonrası Serkan Reçber hakkında konuşan Adalı, "Sizden sonra Serken Reçber ile görüşeceğiz ve planlamayı gözden geçireceğiz. Hoca camiaya uzak isim değil, kafasındaki oyuncuları da sorarız. Serkan Reçber ile de bir konuşacağım. Aylardır çalışıyor, çalışmalarını göreyim, raporlasın. Ondan sonra onunla da konuşacağız. Yeni teknik direktörde onun fikirleri de önemli." ifadelerini kullandı.
2025'TE GÖREVE BAŞLAMIŞTI
Beşitkaş'tan 18 Eylül 2025'te yapılan açıklamada, Serkan Reçber'in Futbol A Takımı Genel Koordinatörü olarak görevine başladığı duyurulmuştu. Reçber, siyah-beyazlı takımda futbol planlama ve geliştirme direktörü olarak çalışmıştı.