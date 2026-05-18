Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Teknik Direktör Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından basın mensuplarına açıklamalar yaptı. Yalçın ile yapılan ayrılık görüşmesi ve yeni teknik direktör seçimi hakkında konuşan Adalı, "Hocada bu tepkilere göğüs gerecek bir durum olmadı. Dolayısıyla konuştuk ve yolları ayırdık. Çok kısa sürede teknik direktör belli olur." dedi.

Teknik Direktör Sergen Yalçın ile yollarını ayırma kararı alan Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı, karara ilişkin açıklamalarda bulundu.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi

"KONUŞTUK VE YOLLARI AYIRDIK"

Yalçın ile yapılan toplantı hakkında konuşan Adalı, "Öğle saatlerinde Sergen Yalçın ile bir araya geldik. Zaten bir planlama vardı. Geçtiğimiz sezonun değerlendirmesi ve gelecek yılın planlamasını görüşmek için... Kötü bir sezon geçirdik ve dolayısıyla tepkiler... Hocanın en fazla takıldığı hadise bu. Görüşme uzamadan önümüzdeki tepkiler olacak. Canı yanan taraftar bağıracak! Bunları konuştuğumuzda hocada bu tepkilere göğüs gerecek bir durum olmadı. Dolayısıyla konuştuk ve yolları ayırdık." dedi.

Sergen Yalçın

"TARAFTAR TEPKİDE HAKLI"

Taraftarların istifa tepkisinde haklı olduğunu söyleyen Başkan Adalı, "Son 3-4 senede camia haklı! Tepkide de haklı. Biz de iyi sonuç almak için uğraşıyoruz. Olmadığı zaman da bu camianın tepkisine 'Neden?' diyemiyorum. Haklılar... Her bağırıldığında gidecek olursak... İnce ip üstünde giderek bir şeyleri atlatmaya çalışıyoruz. Gerek finansal, gerek idari... Evet durumdan ben de, hoca da memnun değiliz! Bir şeyden vazgeçecek değiliz! Başarmak mecburiyetindeyiz! Bırakmak en kolayı, hoca da söyledi." şeklinde konuştu.

Serdal Adalı

"YENİ TEKNİK DİREKTÖRDE ONUN FİKİRLERİ DE ÖNEMLİ"

Yeni teknik direktör ve Serkan Reçber hakkında konuşan Adalı, "Alternatif hoca soracaksınız... Aklımın ucundan bu öğleye kadar ayrılık geçmedi! Hoca kendini devam etmeye hazır hissetmedi! Sizden sonra Serken Reçber ile görüşeceğiz ve planlamayı gözden geçireceğiz. Hoca camiaya uzak isim değil, kafasındaki oyuncuları da sorarız. Serkan Reçber ile de bir konuşacağım. Aylardır çalışıyor, çalışmalarını göreyim, raporlasın. Ondan sonra onunla da konuşacağız. Yeni teknik direktörde onun fikirleri de önemli." ifadelerini kullandı.

Şenol Güneş

"GÜNEŞ'İ ÇOK SEVERİM AMA ÇALIŞMAYI DÜŞÜNMÜYORUM"

Şenol Güneş hakkında gelen soruyu cevaplayan Serdal Adalı, "Çok kısa sürede teknik direktör belli olur. Çalışmalara başladık. Sergen Hoca'nın tazminatı yok. Haziran maaşı da olmayacak. Ekibine de teşekkür olarak bir şey yapacağız. Şenol Güneş'i çok severim ama çalışmayı düşünmüyorum!" şeklinde konuştu.

Haberle İlgili Daha Fazlası