DIŞ HABERLER SERVİSİ
ABD basını duyurdu: Trump yönetimi Pakistan'ın getirdiği teklifi reddetti!
ABD merkezli haber sitesi Axios'un üst düzey Beyaz Saray yetkililerine ve bilgilendirilmiş kaynaklara dayandırdığı habere göre, İran’ın savaşı sona erdirmek amacıyla Pakistanlı arabulucular vasıtasıyla sunduğu güncellenmiş yeni anlaşma teklifi, Washington tarafından "yetersiz" bulunarak reddedildi.
Pakistanlı yetkililer, İran'ın güncellenmiş ateşkes teklifini Başkan Trump'a iletmişti.
ABD basınına göre Beyaz Saray, Tahran'ın yeni anlaşma teklifini yetersiz bularak askeri seçenekleri görüşmek üzere Durum Odası'nda toplanma kararı aldı.
Ayrıntılar geliyor...
