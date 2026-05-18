Belçika hükümeti, maliyetinin 10 milyar avroyu aşması nedeniyle tartışma konusu olan Kuzey Denizi'ndeki Prenses Elisabeth enerji adası projesini revize etmeye hazırlanıyor. Yeni planla hem kapasitenin düşürülmesi hem de yaklaşık 2 milyar avroluk tasarruf sağlanması hedefleniyor.

2 MİLYAR AVROLUK TASARRUF

Belga ajansının haberine göre, Enerji Bakanı Mathieu Bihet tarafından hazırlanacak yeni teklifin kısa süre içinde hükümete sunulması bekleniyor. Yeni planın, önceki projeye kıyasla yaklaşık 2 milyar avroluk tasarruf sağlaması öngörülüyor.

Belçika hükümeti geçen yıl, projenin maliyetinin 2,2 milyar avrodan 10 milyar avronun üzerine çıkması üzerine bazı bölümleri askıya almıştı. Özellikle İngiltere bağlantısını da kapsayan altyapı çalışmalarındaki maliyet artışı dikkat çekmişti.

MALİYET TÜKETİCİYE YANSITILABİLİR

Revize edilen projede İngiltere bağlantısı korunurken enerji kapasitesi 1,4 gigavattan 1,2 gigavata düşürülecek. Maliyetlerin önemli bölümünün ise elektrik tüketicilerine yansıtılabileceği ifade ediliyor.

DÜNYANIN İLK YAPAY ENERJİ ADASI PROJELERİNDEN

Kuzey Denizi’nde Oostende açıklarında inşa edilen Prenses Elisabeth enerji adası, dünyanın ilk yapay enerji adası projeleri arasında gösteriliyor. Yaklaşık 6 hektarlık alan üzerine kurulan ada, açık deniz rüzgar santrallerinden elde edilen elektriği ana karaya taşıyacak. Projenin ilerleyen aşamalarında Belçika ile İngiltere arasında deniz altı elektrik bağlantısı kurulması da hedefleniyor.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte Belçika’nın 3,5 gigavatlık açık deniz rüzgar enerjisi kapasitesini ulusal elektrik şebekesine entegre etmesi planlanıyor.

