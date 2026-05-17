Mısır'ın kuzeybatısındaki çöl arazilerini tarıma kazandırmayı hedefleyen 'Yeni Delta' projesi, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin katılımıyla düzenlenen törenle açıldı. Proje kapsamında milyonlarca kişiye istihdam ve stratejik ürünlerde üretim artışı hedefleniyor.

Mısır, tarım alanında büyük ölçekli dönüşüm projesini hayata geçirdi. Ülkenin kuzeybatısındaki çöl arazilerini üretime kazandırmayı amaçlayan 'Yeni Delta' projesi, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin katılımıyla düzenlenen törenle resmen açıldı.

Mısır Devlet Enformasyon Servisi tarafından yapılan açıklamada, açılış programının Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladığı, ardından proje hakkında hazırlanan belgeselin gösterildiği ve yetkililerin konuşmalar yaptığı bildirildi.

19 BİN KİLOMETREKARELİK ALAN TARIMA KAZANDIRILACAK

Tören kapsamında Cumhurbaşkanı Sisi, 3 numaralı su pompa istasyonunu ve buğday hasat alanını gezerek proje hakkında bilgi aldı. Sisi, konuşmasında projenin yaklaşık 19 bin kilometrekarelik çöl arazisinin ıslah edilerek tarıma kazandırılmasını hedeflediğini ifade etti.

ÖNERİLEN HABERLER DÜNYA Mısır açıklarında göçmen faciası! 17 kişinin cansız bedeni bulundu

2 MİLYON KİŞİYE İSTİHDAM

Sisi ayrıca, küresel ölçekte yaşanan enerji ve gıda güvenliği krizlerine dikkat çekerek, tarımsal üretimde kendi kendine yeterliliğin önemine vurgu yaptı. Proje kapsamında yaklaşık 2 milyon kişiye istihdam sağlanmasının planlandığı belirtildi.

STRATEJİK ÜRÜNLERİN ÜRETİMİ ARTIRILACAK

El-Buhayra, Giza ve Matruh illeri arasındaki geniş bir alanı kapsayan proje ile buğday, şeker pancarı ve mısır gibi stratejik ürünlerin üretiminin artırılması hedefleniyor. Modern Mısır tarihinin en büyük yatay tarım genişleme projelerinden biri olarak gösterilen 'Yeni Delta' kapsamında 19 ana pompa istasyonu ve yüzlerce kilometrelik su taşıma hattı kurulduğu bildirildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası