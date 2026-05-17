İran'da casusluk dalgası büyüyor. Emniyet Genel Müdürü Radan, ABD ve İsrail saldırılarının başladığı 28 Şubat'tan bu yana 6 bin 500’den fazla kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

İran, dışarıda askeri saldırılarla mücadele ederken içeride de geniş çaplı bir casusluk operasyonu yürütüyor.

İran Emniyet Genel Müdürü Ahmed Rıza Radan, ABD ve İsrail saldırılarının başladığı 28 Şubat'tan bu yana ülkede 6 bin 500’den fazla kişinin "hainlik ve casusluk" şüphesiyle gözaltına alındığını duyurdu.

ABD ve İsrail'e bilgi sızdırıyorlardı: İran, gözaltına alınan 'casusların' sayısını açıkladı

İran’ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, Radan, ülkesindeki gözaltılara ilişkin açıklama yaptı.

'EYLEM' GÖZALTILARI DA SÜRÜYOR

ABD ve İsrail saldırılarının başladığı 28 Şubat'tan bu yana ülkede 6 bin 500’den fazla kişinin "hainlik ve casusluk" şüphesiyle gözaltına alındığını belirten Radan, gözaltına alınanlardan 567’sinin "İran yönetimi karşıtı devrimci gruplarla bağlantılı" olduğunu öne sürdü.

ABD ve İsrail'e bilgi sızdırıyorlardı: İran, gözaltına alınan 'casusların' sayısını açıkladı

Radan ayrıca, Aralık 2025'te başlayan protestolarla ilgili gözaltı işlemlerinin de devam ettiğini söyledi.

Haberle İlgili Daha Fazlası