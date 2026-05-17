ABD Başkanı Trump, İran'la müzakere sürecine ilişkin "İran için zaman daralıyor ve çok hızlı hareket etmeleri gerekiyor, yoksa onlardan geriye hiçbir şey kalmayacak" açıklamasını yaptı. ABD basını ise Trump'ın salı günü ekibini toplayıp askeri harekat seçeneğini konuşacağını öne sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen müzakere sürecine ilişkin yaptığı son açıklamayla tansiyonu yeniden yükseltti.

Trump, “İran için zaman daralıyor ve çok hızlı hareket etmeleri gerekiyor, yoksa onlardan geriye hiçbir şey kalmayacak” diyerek tehdit dozunu artırdı.

ABD basını ise, Trump'ın salı günü güvenlik ekibi toplayıp, askeri harekat seçeneğini konuşacağını öne sürdü.

Trump’tan İran’a yeni tehdit! "Çok hızlı hareket etmeliler, yoksa geriye bir şey kalmayacak"

ABD'NİN 5 ANA ŞARTI

Washington ile Tahran arasında haftalardır karşılıklı şartların konuşulduğu süreçte ABD, İran’a biri hariç tüm nükleer tesislerdeki faaliyetlerin durdurulması ve zenginleştirilmiş uranyum stokunun teslim edilmesi gibi ağır talepler içeren bir teklif sunmuştu.

ABD’nin İran’a ilettiği şartlar; ABD tarafından tazminat ödenmemesi, İran’daki 400 kilogramlık zenginleştirilmiş uranyumun ABD’ye teslim edilmesi, İran’ın biri hariç tüm nükleer tesislerdeki faaliyetlerini durdurması, İran’ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılmaması ve savaşın tüm cephelerde durdurulmasının müzakere şartına bağlanması olarak sıralandı.

TRUMP, İRAN'IN ŞARTLARINI BEĞENMEMİŞTİ

İran ise müzakere şartlarını, savaşın Lübnan dahil tüm cephelerde sonlandırılması, yaptırımların kaldırılması, dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması, savaş tazminatı ödenmesi ve İran’ın Hürmüz Boğazı’ndaki egemenliğinin tanınması olarak açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Mayıs'ta İsrail devlet televizyonu KAN'a verdiği mülakatta, İran'ın müzakerelerde sunduğu teklifi incelediğini ve "kabul edilemez" bulduğunu açıklamış ve ABD bunun ardından kendi şartlarının yer aldığı yeni bir öneriyi Pakistan aracılığında İran'a sunmuştu.

İran da 10 Mayıs'ta kendi şartlarını içeren yeni teklifini ABD'ye iletilmek üzere Pakistan'a göndermişti.

Trump, İran'ın teklifini "cevaplarını beğenmedim" diye yorumlamış ve saldırı tehditlerini yinelemişti.

