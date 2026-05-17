Aksaray'da facia! Sağ girdiler ölü çıktılar, hepsi de akraba
Aksaray’da elma bahçesindeki 17 metrelik su kuyusunu temizlemek için giren 3 kardeş ile akrabaları gazdan zehirlendi. Hastaneye kaldırılanlardan 3'ü hayatını kaybederken birinin durumumun ağır olduğu öğrenildi.
Aksaray'ın Koçpınar köyündeki bir su kuyusunu temizlemek için giren dört kişi zehirlenerek kuyudan çıkarıldı.
- Kuyuyu temizlemek için giren İsmail (42), Mehmet (28) ve Ahmet Yeşildal (30) ile akrabaları Murat Yeşildal (28) kuyuya girdi.
- Bir süre sonra çıkmayan şahıslar için ihbar üzerine AFAD, UMKE, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
- Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından ekipler, zehirlendiği belirlenen dört kişiyi kuyudan çıkardı.
- Hastaneye kaldırılan Mehmet, Ahmet ve Murat Yeşildal kurtarılamadı.
- İsmail Yeşildal'ın durumunun ise ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Olay merkeze bağlı Koçpınar köyündeki elma bahçesinde meydana geldi. 17 metrelik su kuyusunu temizlemek için giren kardeşler İsmail (42), Mehmet (28) ve Ahmet Yeşildal (30) ile akrabaları Murat Yeşildal (28) bir süre geçmesine rağmen kuyudan çıkmadı.
Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine AFAD, UMKE, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
HEPSİ BİRDEN ZEHİRLENDİ
Kuyuya giren ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından zehirlendiği belirlenen İsmail, Mehmet, Ahmet ve Murat Yeşildal'ı çıkarttı.
3'Ü ÖLDÜ 1'İNİN DURUMU AĞIR
Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan aileden Mehmet, Ahmet ve Murat Yeşildal yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. İsmail Yeşildal'ın ise durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
