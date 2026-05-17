Aksaray’da elma bahçesindeki 17 metrelik su kuyusunu temizlemek için giren 3 kardeş ile akrabaları gazdan zehirlendi. Hastaneye kaldırılanlardan 3'ü hayatını kaybederken birinin durumumun ağır olduğu öğrenildi.

Olay merkeze bağlı Koçpınar köyündeki elma bahçesinde meydana geldi. 17 metrelik su kuyusunu temizlemek için giren kardeşler İsmail (42), Mehmet (28) ve Ahmet Yeşildal (30) ile akrabaları Murat Yeşildal (28) bir süre geçmesine rağmen kuyudan çıkmadı.

Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine AFAD, UMKE, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

HEPSİ BİRDEN ZEHİRLENDİ

Kuyuya giren ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından zehirlendiği belirlenen İsmail, Mehmet, Ahmet ve Murat Yeşildal'ı çıkarttı.

Aksarayda facia! Sağ girdiler ölü çıktılar, hepsi de akraba

3'Ü ÖLDÜ 1'İNİN DURUMU AĞIR

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan aileden Mehmet, Ahmet ve Murat Yeşildal yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. İsmail Yeşildal'ın ise durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

