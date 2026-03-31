Kırıkkale’nin Bahşılı ilçesinde define bulmak amacıyla kaçak kazı yapan şahıslara yönelik emniyet güçleri tarafından başarılı bir operasyon gerçekleştirildi. Bahşılı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Halim Şenses Mahallesi Sakızlık mevkisinde izinsiz kazı yapıldığına dair gelen bir ihbar üzerine hızla harekete geçti. Belirlenen adrese düzenlenen baskında; H.B. (61), R.K. (63), B.E. (42) ve M.K. (47) isimli dört şüpheli, yaklaşık 6 metre derinliğe ulaşan bir kuyunun içerisinde kazı çalışmalarını sürdürürken suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon esnasında şüphelilerin kazı sürecini hızlandırmak için kurdukları teknik düzenekler ise dikkat çekti. Aramalarda; kazı alanına elektrik sağlayan 1 adet jeneratör, 2 adet hilti, su tahliyesinde kullanılan 1 adet dalgıç pompa, derin kuyudan toprak çıkarmak için tasarlanmış 1 adet motorlu makaralı asansör sistemi ile çok sayıda kazma, kürek, balyoz ve murç ele geçirildi. Ele geçirilen ekipmanlara polis ekiplerince el konulurken, gözaltına alınan 4 zanlı hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı. Yetkililer, bölgedeki tarihi ve doğal dokunun korunması amacıyla kaçak kazı faaliyetlerine karşı denetimlerin kararlılıkla süreceğini bildirdi.

