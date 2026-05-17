Brezilya Serie A'da Santos'un, Coritiba'yı konuk ettiği müsabakada skandal bir hakem hatası yaşanırken garip bir şekilde oyundan çıkmak zorunda kalan Neymar adeta çılgına döndü.

Brezilya Serie A'nın 16. haftasında Neymar'ın formasını giydiği Santos, konuk ettiği Coritiba'ya 3-0 mağlup olurken hakem skandalı karşılaşmaya damga vurdu.

YANLIŞLIKLA OYUNDAN ÇIKARILDI

Neo Química Arena'da Coritiba'nın 3-0'lık üstünlüğü ile sonuçlanan maçta Neymar, hakem hatası nedeniyle garip bir şekilde oyundan çıkmak zorunda kaldı. Dördüncü hakem, tedavi gören Neymar'ın devam edemeyeceğini düşünerek Robinho Jr.'ın oyuna girmesi gerektiğini belirten elektronik tabelayı havayı kaldırdı ve değişiklik kağıdına Neymar'ı yazdı.

Santos-Coritiba maçında skandal olay: Neymar deliye döndü!

NEYMAR DELİYE DÖNDÜ

Takım arkadaşının yerine yanlışlıkla oyundan çıkarılan Neymar, değişikliği görünce sahaya koştu ve oyuna girmek istedi. Neymar, tekrar sahaya dönmek istese de hakem heyeti değişikliği geri alamadı. Skandal hata sonrası deliye dönen 34 yaşındaki Brezilyalı yıldız, değişiklik kağıdını eline alarak bir yandan kameralara gösterdi, bir yandan da hakeme sert bir şekilde tepkide bulundu.

Haberle İlgili Daha Fazlası