Siirt’te kontrolden çıkarak devrilen traktör faciasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Traktörün altında kalan gençlerin cansız bedenleri ekiplerce çıkarılırken, yaralı hastaneye kaldırıldı.

Kaza merkeze bağlı Emekçiler köyünde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör devrildi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.

TRAKTÖRÜN ALTINDA CAN VERDİLER

Ekipler traktörün altından çıkardıkları Muhammet Güneş (21) ve Fırat Güneş'in (15) hayatını kaybettiğini, Mustafa E.'nin ise yaralandığını belirledi. Yaralı yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edilirken, cenazelerin savcının incelemesinin ardından otopsi için adli tıbba gönderileceği öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

