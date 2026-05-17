İhlas Haber Ajansı
Siirt'te acı kaza! 2 kişi canından oldu, 1 kişi yaralandı
Siirt’te kontrolden çıkarak devrilen traktör faciasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Traktörün altında kalan gençlerin cansız bedenleri ekiplerce çıkarılırken, yaralı hastaneye kaldırıldı.
2 dk önce
Merkeze bağlı Emekçiler köyünde meydana gelen traktör kazasında iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
- Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör devrildi.
- Olay yerine AFAD, sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.
- Traktörün altında kalan Muhammet Güneş (21) ve Fırat Güneş (15) hayatını kaybetti.
- Mustafa E. yaralandı ve hastaneye sevk edildi.
- Cenazeler savcı incelemesinin ardından otopsi için adli tıbba gönderilecek.
- Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
TRAKTÖRÜN ALTINDA CAN VERDİLER
Ekipler traktörün altından çıkardıkları Muhammet Güneş (21) ve Fırat Güneş'in (15) hayatını kaybettiğini, Mustafa E.'nin ise yaralandığını belirledi. Yaralı yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edilirken, cenazelerin savcının incelemesinin ardından otopsi için adli tıbba gönderileceği öğrenildi.
