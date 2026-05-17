Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye ile Almanya arasında yürütülen stratejik diyaloğun üçüncü toplantısına katılmak üzere Almanya'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Toplantı, 18 Mayıs'ta (yarın) Berlin'de düzenlenecek.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye-Almanya Stratejik Diyalog Mekanizması Üçüncü Toplantısı, Bakan Fidan ile Almanya Federal Dışişleri Bakanı Johann David Wadephul'un eş başkanlığında gerçekleştirilecek.

BİRÇOK KONU ELE ALINACAK

Ziyaret kapsamında, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, güvenlik ve savunma alanındaki iş birliği ile bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alınması bekleniyor. Ayrıca çalışma grupları düzeyinde yürütülecek görüşmelerde somut iş birliği imkanlarının da değerlendirileceği ifade ediliyor.

Bakan Fidan'ın Alman mevkidaşıyla yapacağı ikili görüşmede, mevcut iş birliği alanlarının derinleştirilmesi ve yeni adımların ele alınması öngörülüyor.

