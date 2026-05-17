İsrail ekonomisi, İran ile yaşanan gerilimin ardından başlayan çatışmaların etkisiyle 2026 yılının ilk çeyreğinde ciddi bir daralma kaydetti. İsrail Merkez İstatistik Bürosu tarafından yayımlanan verilere göre ülke ekonomisi yıllık bazda yüzde 3,3 küçüldü.

BÜYÜME SÜRECİ SONA ERDİ

Raporda, ekonomide iki çeyrektir devam eden büyüme sürecinin sona erdiği belirtilirken, mart ve nisan aylarında İran'a yönelik gerçekleştirilen saldırılar ve savaş ortamının ekonomik faaliyetleri olumsuz etkilediği ifade edildi. İsrail ekonomisi, 2025'in son çeyreğinde yüzde 2,9 büyüme göstermişti.

Açıklanan verilere göre, yılın ilk çeyreğinde özel tüketim harcamaları yıllık bazda yüzde 4,7 gerilerken, askeri harcamalarda yüzde 9'luk artış yaşandı. Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın ise bir önceki çeyreğe göre yıllıklandırılmış bazda yüzde 4,5 düştüğü kaydedildi.

Ticari üretimde de dikkat çekici bir gerileme yaşandı. 2025'in son çeyreğinde yüzde 5,4 artış gösteren ticari üretimin, 2026'nın ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 3,1 düşüş kaydettiği bildirildi.

"TOPARLANMA TERSİNE DÖNDÜ"

İsrail'de yayımlanan ekonomi gazetesi Globes, açıklanan küçülme verisinin beklentilerle uyumlu olduğunu ancak 2025'in ikinci yarısında başlayan ekonomik toparlanmanın kısa sürede tersine döndüğünü yazdı.

Öte yandan İsrail Merkez Bankası'nın tahminlerine göre, Ekim 2023'ten bu yana süren saldırıların toplam maliyeti yaklaşık 350 milyar şekele ulaştı. Maliye Bakanlığı ise İran'a yönelik son operasyonların askeri ve sivil maliyetinin yaklaşık 35 milyar şekel olduğunu açıkladı.

