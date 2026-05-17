Tekirdağ’da silahlı kavga ihbarına giderken çıkan çatışmada şehit olan polis memuru Erkan Tütüncüler’in acı haberi Samsun’daki ailesine ulaştı. Evli ve 2 çocuk babası olan şehidin bir evladını daha önce Van depreminde kaybettiği öğrenildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bugün saat 13.30 sıralarında silahlı kavga ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri saldırıya uğradı.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Çorlu'da 2 polisimizi şehit eden saldırganın yakalanma anı kamerada

Çıkan çatışmada Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç şehit oldu. Şehit Erkan Tütüncüler'in (43) acı haberi, Samsun'un Bafra ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı.

Şehit ateşi Samsun'a düştü! Acı haber Erkan Tütüncüler'in ailesine ulaştı

Şehidin Emenli Mahallesi'nde yaşayan annesi Efdade Tütüncüler'e, acı haber Bafra İlçe Emniyet Müdürü Murat Öner ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Benal Kurt tarafından verildi.



Şehit ateşi Samsun'a düştü! Acı haber Erkan Tütüncüler'in ailesine ulaştı

GERİDE İKİ EVLAT BIRAKTI

Evli ve 2 çocuk babası olan şehit Erkan Tütüncüler'in çocuklarından birinin Van depreminde hayatını kaybettiği, babasının ise daha önce vefat ettiği öğrenildi. Yaşanan olay Samsun başta olmak üzere tüm Türkiye'yi yasa boğarken, şehit Tütüncüler için sosyal medyada çok sayıda taziye mesajı paylaşıldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası