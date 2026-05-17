Şehit ateşi Samsun'a düştü! Acı haber Erkan Tütüncüler'in ailesine ulaştı
Tekirdağ’da silahlı kavga ihbarına giderken çıkan çatışmada şehit olan polis memuru Erkan Tütüncüler’in acı haberi Samsun’daki ailesine ulaştı. Evli ve 2 çocuk babası olan şehidin bir evladını daha önce Van depreminde kaybettiği öğrenildi.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bugün saat 13.30 sıralarında silahlı kavga ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri saldırıya uğradı.
Çıkan çatışmada Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç şehit oldu. Şehit Erkan Tütüncüler'in (43) acı haberi, Samsun'un Bafra ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı.
Şehidin Emenli Mahallesi'nde yaşayan annesi Efdade Tütüncüler'e, acı haber Bafra İlçe Emniyet Müdürü Murat Öner ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Benal Kurt tarafından verildi.
GERİDE İKİ EVLAT BIRAKTI
Evli ve 2 çocuk babası olan şehit Erkan Tütüncüler'in çocuklarından birinin Van depreminde hayatını kaybettiği, babasının ise daha önce vefat ettiği öğrenildi. Yaşanan olay Samsun başta olmak üzere tüm Türkiye'yi yasa boğarken, şehit Tütüncüler için sosyal medyada çok sayıda taziye mesajı paylaşıldı.