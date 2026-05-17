Çorlu'da 2 polisimizi şehit eden saldırganın yakalanma anı kamerada
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde hakkında tedavi görmesine yönelik mahkeme kararı bulunduğu öne sürülen bir kişinin gerçekleştirdiği saldırıda iki polis memuru şehit oldu. Olay sonrası kaçmaya çalışan şüphelinin yakalandığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı.
- Çorlu'da Reşadiye Mahallesi Kumyol Caddesi üzerindeki bir pasaj çevresinde çalışma yapan polis ekipleri saldırıya uğradı.
- Saldırıda iki polis memuru şehit oldu.
- Saldırganın, psikolojik sorunları bulunduğu ve hakkında tedavi uygulanmasına yönelik mahkeme kararı olduğu belirtilen bir şahıs olduğu iddia edildi.
- Polis ekipleri, şahsın yerini tespit etmek amacıyla araştırma yaparken saldırı meydana geldi.
- Saldırının ardından kaçmaya çalışan zanlı, polis ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede yakalanarak etkisiz hale getirildi.
- Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yaşanan saldırı, tüm Türkiye'yi hüzne boğdu. Reşadiye Mahallesi Kumyol Caddesi üzerindeki bir pasaj çevresinde yürütülen çalışma sırasında saldırıya uğrayan iki polis memuru şehit oldu.
İddiaya göre, psikolojik sorunları bulunduğu ve hakkında tedavi uygulanmasına yönelik mahkeme kararı olduğu belirtilen şahsın bölgede görüldüğü bilgisi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Şahsın yerini tespit etmek amacıyla çevrede araştırma yapan ekipler, vatandaşların da desteğiyle çalışmalarını sürdürdüğü sırada saldırı meydana geldi.
Çorlu'da silahlı çatışmadan kahreden haber! Bakan Çiftçi duyurdu: 2 polis şehit oldu
YAKALANMA ANI KAMERADA
Saldırının ardından olay yerinden kaçmaya çalışan zanlı, polis ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu kısa sürede yakalanarak etkisiz hale getirildi. Ortaya çıkan görüntülerde, şüphelinin kaçış girişimi ve güvenlik güçlerinin operasyon anları yer aldı.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.