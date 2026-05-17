Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde hakkında tedavi görmesine yönelik mahkeme kararı bulunduğu öne sürülen bir kişinin gerçekleştirdiği saldırıda iki polis memuru şehit oldu. Olay sonrası kaçmaya çalışan şüphelinin yakalandığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yaşanan saldırı, tüm Türkiye'yi hüzne boğdu. Reşadiye Mahallesi Kumyol Caddesi üzerindeki bir pasaj çevresinde yürütülen çalışma sırasında saldırıya uğrayan iki polis memuru şehit oldu.

İddiaya göre, psikolojik sorunları bulunduğu ve hakkında tedavi uygulanmasına yönelik mahkeme kararı olduğu belirtilen şahsın bölgede görüldüğü bilgisi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Şahsın yerini tespit etmek amacıyla çevrede araştırma yapan ekipler, vatandaşların da desteğiyle çalışmalarını sürdürdüğü sırada saldırı meydana geldi.

YAKALANMA ANI KAMERADA

Saldırının ardından olay yerinden kaçmaya çalışan zanlı, polis ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu kısa sürede yakalanarak etkisiz hale getirildi. Ortaya çıkan görüntülerde, şüphelinin kaçış girişimi ve güvenlik güçlerinin operasyon anları yer aldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

