Ara transferde disiplinsiz davranışları nedeniyle Fenerbahçe'den gönderilen ve sezonunun ikinci yarısını Rus ekibi Zenit'te geçiren Jhon Duran'ın hem Galatasaray'dan hem de Al Nassr’dan olumsuz cevap aldığı ileri sürüldü.

Sezon başında Fenerbahçe'ye imza atan ve ara transferde takımdan ayrılarak Zenit'e giden Jhon Duran için yeni bir iddia ortaya atıldı.

GALATASARAY GERİ ÇEVİRDİ

Bolavip'te yer alan habere göre; Kolombiyalı santrfor, Galatasaray ile transfer görüşmesi yapmak için İstanbul'a geldi. Ancak sarı-kırmızılı ekibin, soyunma odasındaki düzeni bozabileceği nedeniyle oyuncuyu reddettiği ifade edildi.

SUUDİ EKİBİ DE KAPIYI KAPATTI

Bonservisi Al Nassr'da bulunan 22 yaşındaki futbolcunun yeniden Suudi Arabistan ekibine döneceği belirtildi. Ancak Al Nassr’ın da Jhon Duran'ı gelecek sezon planları arasında düşünmediği yazıldı.

TEPKİ ÇEKEN BEĞENİ

Sezonun ilk yarısını sarı lacivertli formayla geçiren ve Kadıköy'de oynanan Galatasaray maçında gol sevinci yaşayan Kolombiyalı futbolcu, sarı kırmızılıların şampiyonluk paylaşımını beğenmişti.

SANCHEZ'İN PAYLAŞIMINI DA BEĞENMİŞTİ

Kolombiyalı daha önce de vatandaşı Davinson Sanchez'in Fenerbahçe galibiyeti sonrası paylaşımını beğenmişti. Jhon Duran'ın bu hareketi, sosyal medyada sarı lacivertli taraftarların tepkisini çekmişti.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Fenerbahçe ve Zenit formalarıyla bu sezon toplamda 30 maça çıkan 22 yaşındaki oyuncu, bu müsabakalarda 7 gol atıp 3 de asist yaptı.

