Küba yönetiminin Guantanamo Körfezi'ndeki ABD askeri üssüne, Amerikan savaş gemilerine ve Florida’nın Key West kentine yönelik saldırı planlarını masaya yatırdığını ileri sürdü.

ABD merkezli yayın organı Axios’un ele geçirdiği belgelerine göre, Küba devlet kademesi ve askeri yetkilileri, ABD ile ilişkilerin tamamen kopması durumunda hayata geçirilecek çok aşamalı bir dron saldırı planını tartışmaya açtı.

Rapora göre, Havana yönetimi 2023 yılından bu yana Rusya ve İran’dan farklı kabiliyetlere sahip yüzlerce kamikaze ve saldırı dronu tedarik ederek adayı bir cephaneliğe çevirdi.

"TERÖR GRUPLARI, KARTELLER, İRANLILAR VE RUSLAR YANI BAŞIMIZDA"

İstihbarat raporunun sızmasının ardından Amerikan basınına konuşan ve adı açıklanmayan üst düzey bir ABD’li yetkili, şunları dile getirdi

"Bu tür tehlikeli teknolojilerin sınırımıza bu kadar yakın bir mesafede konuşlandırılması ve arkasındaki aktörleri düşündüğümüzde durum son derece kritik. Terör gruplarından uyuşturucu kartellerine, İranlı askeri danışmanlardan Ruslara kadar uzanan bir dizi kötü niyetli aktörün Havana'da cirit atması, bizim için giderek büyüyen ve tahammül edilemeyecek bir güvenlik tehdididir."

"BATI YARIMKÜRE, DÜŞMANLARIMIZIN OYUN ALANI OLAMAZ"

CIA Başkanı John Ratcliffe’in geçtiğimiz perşembe günü adanın içinde bulunduğu enerji krizi ve protestoların gölgesinde Küba’yı ziyaret etmişti.

CIA Başkanı John Ratcliffe Küba'da görüntülendi.

Kübalı yetkililerle bir araya gelen Ratcliffe'in, Havana'ya ültimatom verdi.

Görüşmenin detaylarını aktaran aynı ABD’li yetkili, CIA Başkanı'nın Küba yönetimine yapılan uyarıları anlattı:

"Başkan Ratcliffe, Kübalı yetkilileri hiçbir düşmanca eyleme girişmemeleri konusunda açıkça ve en sert dille uyardı. Küba'nın artık düşmanlarımızın kendi yarımküremizde, ABD'ye karşı düşmanca gündemleri için bir sıçrama tahtası veya platform olarak kullanılamayacağını kendilerine iletti. Batı Yarımküre, düşmanlarımızın oyun alanı olamaz. Eğer ABD yaptırımlarının sona ermesini istiyorlarsa, bu totaliter yönetim anlayışını değiştirmek zorundalar."

Dünya bu iddiayı konuşuyor: Küba'dan ABD üslerine dronlu saldırı planı!

KÜBALI AJANLAR "İRAN TAKTİĞİ" ÇALIŞIYOR

İstihbarat birimlerinin mercek altına aldığı bir diğer nokta ise Küba istihbarat servislerinin yürüttüğü faaliyetler oldu. Elde edilen veri ve dinleme kayıtlarına göre, Kübalı ajanlar ve askeri yetkililer, özellikle "İran'ın ABD yaptırımlarına ve askeri baskılarına yıllardır nasıl direndiğini" öğrenmek için Tahran'dan gelen askeri danışmanlarla yoğun bir strateji eğitimi yürütüyor. Son bir ay içinde Havana’nın, Rusya’dan daha fazla askeri teçhizat ve dron almak için de yeni taleplerde bulunduğu istihbarat dinlemeleri kayıtlarına yansıdı.

"KİMSE KÜBA'NIN SAVAŞ UÇAKLARINDAN KORKMUYOR"

ABD basını Pentagon ve istihbarat çevrelerinin Küba'nın şu an için ABD çıkarlarına yönelik "ani ve aktif" bir saldırı başlatacağına inanmadığı, ancak muhtemel bir çatışma anı için adanın hazırlık yapmasının bile "kırmızı çizgi" olduğunu yazdı. Durumu ironik bir dille açıklayan ABD'li yetkili şunlara değindi:

"Bugün dünyada kimse Küba'dan havalanacak savaş uçakları konusunda endişeli değil. Hatta hangarlarında gerçekten uçabilecek durumda tek bir uçakları olup olmadığı bile meçhul. Ancak mesele bu değil. Mesele dron teknolojisi ve bize ne kadar yakın olduklarıdır. Burnumuzun dibinde böyle bir yapılanmanın tartışılması bile bizim için rahat edeceğimiz bir senaryo değil."

YENİ YAPTIRIMLAR YOLDA: "TERÖRÜ DESTEKLEYEN DEVLET"

Rusya ve Çin’in, ABD’ye dair sinyal ve siber istihbarat toplamak amacıyla Küba topraklarında yüksek teknolojiye sahip gizli casusluk tesisleri işlettiğini hatırlatan Axios, Washington’ın hamleye sessiz kalmayacağını yazdı.

ABD tarafından zaten resmi olarak "terörü destekleyen devlet" kategorisinde sınıflandırılan Küba'ya karşı, önümüzdeki günlerde Beyaz Saray tarafından çok daha ağır ve adayı tamamen felç edecek yeni ekonomik ve askeri yaptırım paketlerinin açıklanması bekleniyor.

