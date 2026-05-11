ABD ordusunun Küba kıyılarındaki istihbarat uçuşlarında son aylarda dikkat çeken bir artış yaşandı. CNN’in kamuya açık havacılık verilerine dayandırdığı analize göre, Washington yönetiminin Havana’ya yönelik sert söylemleriyle eş zamanlı yürütülen bu faaliyetler, bölgede yeni bir gerilim tartışmasını beraberinde getirdi.

FlightRadar24 verilerine göre ABD Donanması ve Hava Kuvvetleri, 4 Şubat’tan bu yana Küba çevresinde en az 25 keşif ve gözetleme uçuşu gerçekleştirdi. Uçuşların büyük bölümü Havana ve Santiago de Cuba yakınlarında yapılırken, bazı hava araçlarının kıyıya yaklaşık 40 mil kadar yaklaştığı görüldü. Operasyonlarda insanlı keşif uçaklarının yanı sıra insansız hava araçları da kullanıldı.

KEŞİF DRONLARI DEVREYE SOKULDU

Görevlerde en sık kullanılan hava araçları arasında gözetleme ve keşif faaliyetleri için geliştirilen P-8A Poseidon deniz devriye uçakları yer aldı. Bunun yanında sinyal istihbaratı toplama kapasitesiyle bilinen RC-135V Rivet Joint uçakları ile MQ-4C Triton yüksek irtifa keşif dronları da bölgede uçuş yaptı.

Öte yandan CNN, söz konusu uçuşların tamamının Flightradar24 ve ADS-B Exchange gibi kamuya açık sistemlerden takip edilebildiğini aktardı. Haberde, bu uçakların teknik olarak konum sinyallerini kapatma imkanına sahip olmasına rağmen uçuşların görünür şekilde gerçekleştirilmesinin, ABD’nin rakiplerine bilinçli mesaj verip vermediği sorusunu gündeme getirdiği ifade edildi.

OPERASYONLARIN ZAMANLAMASI DİKKAT ÇEKTİ

Analizde, söz konusu faaliyetlerin dikkat çekmesinin temel nedenleri arasında uçuşların Küba kıyılarına oldukça yakın gerçekleşmesi, Şubat ayı öncesinde benzer operasyonların bölgede nadiren görülmesi ve zamanlaması gösterildi.

KÜBA'DAN TRUMP'IN AÇIKLAMALARINA SERT ÇIKIŞ

Haberde, ABD Başkanı Donald Trump’ın Küba’ya yönelik sert açıklamalarını, uçuşların başlamasına kısa süre kala artırdığı belirtildi. Trump’ın Truth Social hesabından yaptığı “Görev süresi sona ermeden özgür Havana’yı ziyaret edecek” paylaşımının ardından, Küba’ya karşı petrol ablukası kararının devreye alındığı anımsatıldı.

CNN’in aktardığına göre, Trump yönetimi bugün itibarıyla Küba’ya uygulanan yaptırımları daha da genişletti ve Havana yönetimini “ABD’nin ulusal güvenliği açısından tehdit” olarak tanımladı. Haberde, Küba yönetiminin ise bu suçlamaları kabul etmediği, ABD için herhangi bir tehdit oluşturmadıklarını savunduğu ve diplomatik görüşmelere açık olduklarını ifade ettiği kaydedildi.

'AYNI STRATEJİ'

Ayrıca haberde, Trump yönetiminin sert söylemleriyle eş zamanlı olarak askeri gözetleme uçuşlarının artmasının daha önce Venezuela ve İran örneklerinde de görüldüğü, bunun “alışılmış bir yöntem” olarak değerlendirildiği aktarıldı. CNN’e göre, Venezuela’da eylül ayında başlayan ABD keşif uçuşları, daha sonra Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya yönelik operasyon sürecine kadar devam etti. İran’da da ABD ve İsrail saldırılarından önce benzer keşif faaliyetlerinin yoğunlaştığı ifade edildi.

Pentagon’dan konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmezken, Küba hükümeti de konuya ilişkin açıklamada bulunmadı.

