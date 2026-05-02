İran’a yönelik askeri operasyonun ardından rotayı Havana’ya çeviren Trump, Florida’daki bir etkinlikte yaptığı açıklamalarla yeni bir işgal sürecinin sinyallerini verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran operasyonundan dönüş yolunda ABD donanmasının en büyük uçak gemilerinden biri olan USS Abraham Lincoln’ü Küba açıklarına konuşlandıracağını duyurdu.

Küba’nın "yakında" çökeceğini ve "hemen" teslim olacağını ileri süren Trump, ada ülkesine yönelik ekonomik kıskacı daraltan yeni bir başkanlık kararnamesine de imza attı.

Trumptan Kübaya işgal tehdidi: Sıradaki hedefimiz, hemen ele geçireceğiz

"UÇAK GEMİSİNİ KIYIYA ÇEKECEĞİZ, PES EDECEKLER"

Trump, Florida eyaletinden sadece 145 kilometre uzaklıktaki ada ülkesini dize getirmek için neler yapılacağını açıkladı:

"İran'dan dönüş yolunda, dünyanın en büyüğü olan USS Abraham Lincoln uçak gemisini göndereceğiz. Onu kıyıdan yaklaşık 100 metre açıkta durduracağız.

Bize 'Çok teşekkür ederiz, pes ediyoruz' diyecekler. İşimi bitirmeyi severim"

Trumptan Kübaya işgal tehdidi: Sıradaki hedefimiz, hemen ele geçireceğiz

YENİ YAPTIRIMLAR YOLDA

Askeri tehditlerin yanı sıra Trump, Küba’nın enerji, savunma, finans ve güvenlik sektörlerini hedef alan yeni yaptırımları yürürlüğe koydu. "İnsan hakları ihlalleri" ve "yolsuzluk" gerekçeleriyle imzalanan kararname, halihazırda yakıt kıtlığı ve elektrik kesintileriyle boğuşan ada ekonomisini felç etmeyi amaçlıyor.

KÜBA: HALKIMIZ KORKMUYOR

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, yaptırımları "hukuka aykırı, suistimal niteliğinde ve toplu ceza" olarak nitelendirerek kınadı. Rodriguez, Birleşmiş Milletler Şartı'nın ihlal edildiğini belirterek, "Halkımız korkmaz, vatanımızı savunacağız" mesajını paylaştı. Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel ise ABD'nin davranışlarını "sindirici ve kibirli" olarak görüldüğünü aktarı

"BİZ KORSANLAR GİBİYİZ"

Trump'ın hem dış politika hem de gündeme dair yaptığı açıklamalardan öne çıkan satırbaşları şöyle:

"ABD Donanması'nın gemileri ele geçirmesi çok karlı bir iş. Biz korsanlar gibiyiz.

"MUHAMMED'İM' DİYORLAR"

Kiminle uğraştığımızı bilmiyoruz. Arıyorlar, 'Ben filan filan Muhammed'im' diyorlar. Ben de 'Sen bir lider misin? Biz bir lider arıyoruz' diyorum.

Şahsen ben üç kez başkan olmak gibi yapması imkansız birçok şey yapıyorum."

