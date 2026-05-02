Mersin'in Mut ilçesinde tescilli sofralık kayısıda hasat başladı. Bu yıl 300 bin ton verim beklendiği ve bunun 100 tonunun Orta Doğu ile, Rusya, Hindistan ve Avrupa ülkelerine ihraç edileceği belirtildi. Mut kayısının kilosu ise kalitesine göre 150-250 TL arasında değişiyor.

Türkiye'de sofralık kayısı üretiminin önemli bir bölümünün üretildiği Mersin Mut'ta açık bahçelerde hasat başladı. Coğrafi işaretli sofralık Mut kayısısının açık alandaki hasadına başlayan işçiler, tek tek topladıkları ürünleri hale gönderdi. Mikro klima özelliğine sahip, rengiyle, kokusuyla, görüntüsüyle dikkat çeken sofralık turfanda kayısının halden hem iç pazara hem de Orta Doğu ile, Rusya, Hindistan ve Avrupa ülkelerine ihraç edildiği belirtildi.

Hasat başladı, verim çiftçinin yüzünü güldürüyor! Tarlada kilosu 250 lira

300 TONUN 100 TONU İHRACATA

77 bin 800 dekar alanda üretim yapılan sofralık kayısıda bu yıl rekoltenin 300 bin ton ve ihracatın ise yaklaşık 100 bin ton olmasının beklendiği kaydedildi. Bu yıl soğuklamasını iyi aldığı için verimli olan kayısının kilogramı kalitesine göre 120 ile 250 liradan alıcı bulduğu ve üreticilerini sevindirdiği öğrenildi.

"GÜZEL REKOLTE BEKLİYORUZ"

Bahçede hasat yapan üreticilerden Bülent Yerebasmaz, "Mersin Mut bölgesi Karadiken bölgesindeyiz. Mut olarak yoğun bir şekilde sofralık kayısı hasadımıza başladık. Kayısılarımız biliyorsunuz erkenci çeşitlerimiz, şu an 230 dönüme yakın bir alanda üretim yapıyoruz. Güzel rekolte bekliyoruz, bütün üreticilerimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

FİYAT KALİTEYE GÖRE DEĞİŞİYOR

Paketleme yapan işçilerden Sibel Çimen ise "İnşallah bereketli bir sezon olur. Kayısılarımızın fiyatları kalitesine göre 120-150, 200 ile 250 arası" diye konuştu.

Kayısı alımına başlayan hal esnaflarından Gürkan Acar, "Şu anda hasadına başlanan mikado cinsi ve matador cinsi tezgahlarımıza gelmektedir. Fiyatlarımız şu anda 150 ile 250 TL. Boyuna ve cinsine göre değişmektedir. İnşallah güzel bir hasat yılı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

