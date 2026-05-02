Los Angeles Lakers, Houston Rockets’ı 98-78 mağlup ederek seriyi 4-2 kazandı ve Batı Konferansı yarı finaline yükseldi. LeBron James’in 28 sayıyla öne çıktığı maçta savunmasıyla fark yaratan Lakers, bir üst turda Oklahoma City Thunder ile eşleşti.

Batı Konferansı play-off ilk tur altıncı maçında Los Angeles Lakers, Houston Rockets'ı 98-78'lik skorla mağlup etti. Bu sonuçla seriyi 4-2 kazanan Los Angeles temsilcisi, adını Batı Konferansı yarı finaline yazdıran taraf oldu.

Karşılaşmayı 28 sayıyla tamamlayan LeBron James, maçın en skorer ismi olarak takımının turu geçmesinde başrolü üstlendi. Savunma tarafında da disiplinli bir oyun ortaya koyan Lakers, rakibi Houston Rockets'ı sezonun en düşük skorunda tutmayı başardı.

Play-off'ta Lakers, ikinci turda Batı Konferansı'nı lider tamamlayan Oklahoma City Thunder ile eşleşti. İki takım arasındaki yarı final serisinin ilk karşılaşması, salı günü Oklahoma City'nin ev sahipliğinde oynanacak. Los Angeles ekibi, yıldız basketbolcusu Luka Doncic'in forma giyemediği seriyi kazanarak, 2023 yılından bu yana ilk kez ikinci tura yükselme başarısı gösterdi.

ROCKETS'TA ŞUT YÜZDESİ DÜŞÜK KALDI

Houston Rockets cephesinde ise Amen Thompson 18, Alperen Şengün ise 17 sayı üretti. Maç genelinde yüzde 35 saha içi isabet oranında kalan ve üç sayı çizgisinin gerisinden 28'de 5 isabet bulabilen Rockets, hücumda istediği üretkenliği sağlayamadı.

Seride 3-0 geriye düştükten sonra üst üste iki maç kazanarak durumu 3-2'ye getiren ve umutlanan Houston ekibi, yıldız oyuncusu Kevin Durant'in sakatlığı sebebiyle serinin büyük bölümünde sahada olmamasının da yaşandığı eşleşmeyi kaybetti. Bu sonuçla birlikte Houston Rockets, üst üste ikinci sezonunda da play-off'lara ilk turda veda etmiş oldu.

PISTONS 24 SAYIDAN DÖNDÜ

Doğu Konferansı'nda normal sezonun lideri Detroit Pistons, 6. maçta Orlando Magic'i 93-79 yenerek seriyi 3-3'e getirdi. 24 sayılık farktan geri gelen Pistons'ta, Cade Cunningham 32 sayı, 10 ribauntla takımına liderlik etti. Tobias Harris, 22 sayı, 10 ribauntla oynadı.

Magic'te Paolo Banchero ve Desmond Bane, 17'şer sayılık performansla maçı tamamladı.

1 numaralı seri başını elemeye çok yaklaşan Magic, üst üste 23 şuttan yararlanamazken Pistons 35-5’lik seriyle geri döndü.

RAPTORS SERİYİ UZATMALARDA KAZANDI

Doğu Konferansı ilk turunda Cleveland Cavaliers’ı uzatmada 112-110 mağlup eden Toronto Raptors, seriyi 3-3 yaptı. Raptors'ta Scottie Barnes 25 sayı, 14 asist, RJ Barrett ve Ja’Kobe Walter 24’er sayıyla takımlarını galibiyete taşıdı.

Cavaliers’ta Evan Mobley'nin 26 sayı, 14 ribaunt, Donovan Mitchell'in 24 sayılık çabası yarı finale çıkmaya yetmedi.

