Kapıkule Sınır Kapısı'nın karşısında yer alan Bulgaristan'daki Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda geçiş yoğunluğu yaşanıyor. Avrupa'ya kara yoluyla gitmek isteyen sürücüler ve yolcuların sınır kapısında bekleme süresi 10 saati aştı.

10 Nisan 2026 itibarıyla AB/Schengen ülkelerine seyahat eden AB dışı vatandaşların pasaport damgalama işlemini kaldıran, yüz tanıma ve parmak iziyle dijital kayıt tutan yeni elektronik sistemi Entry/Exit System (EES) yoğunluğun en önemli nedenlerinden biri oldu.

DİJİTAL KAYITLAR TEK TEK KONTROL EDİLİYOR

Sistem çerçevesinde Avrupa Birliği ülkelerine giriş ve çıkış yapan yolcuların pasaport bilgileri dijital ortamda kayıt altına alınırken, parmak izi ve biyometrik veriler de kontrol ediliyor.

Bu işlemlerin ilk uygulama sürecinde zaman alması nedeniyle pasaport kontrol noktalarında geçişlerin yavaşladığı ifade edildi.

Sınırda kilometrelerce kuyruk! Yeni sistem kriz çıkarttı, 10 saatten fazla bekleyenler var

ARAÇ KUYRUKLARI KİLOMETRELERCE UZADI

Sınır kapısında özellikle otomobil, otobüs ve ticari araç geçişlerinde yoğunluk dikkat çekti. Bekleyen araçların oluşturduğu kuyrukların kilometrelerce uzadığı öğrenildi. Sıcak havada araçlarında beklemek zorunda kalan yolcuların zaman zaman zor anlar yaşadığı aktarıldı.

GURBETÇİLERLE KUYRUK DAHA DA UZAYACAK

Yaz döneminin yaklaşmasıyla birlikte Avrupa'da yaşayan gurbetçilerin Türkiye'ye geliş ve dönüş hazırlıkları da sınır kapılarındaki hareketliliği artırıyor. Yetkililer, önümüzdeki haftalarda yoğunluğun daha da artabileceğini değerlendiriyor.

Özellikle hafta sonları ve resmi tatil dönemlerinde sınır kapılarında bekleme sürelerinin daha da uzayabileceği belirtiliyor.

Sınırda kilometrelerce kuyruk! Yeni sistem kriz çıkarttı, 10 saatten fazla bekleyenler var

YOLCULARA TEDBİR UYARISI

Yetkililer, sınır kapılarını kullanacak sürücülerin yola çıkmadan önce güncel yoğunluk bilgilerini takip etmelerini, evraklarını eksiksiz hazırlamalarını ve uzun bekleme sürelerine karşı su, yiyecek ve temel ihtiyaçlarını yanlarında bulundurmalarını tavsiye etti.

Kapıkule ve Kapitan Andreevo hattında yoğunluğun bir süre daha devam etmesi bekleniyor.

