Çaykur Rizespor maçında 90+8'de yediği hatalı gol ve Galatasaray derbisinin 62'nci dakikasında gördüğü kırmızı kart sebebiyle "istenmeyen adam" ilan edilen Ederson'un akıbeti hakkında Başkan Sadettin Saran'ın kararını verdiği belirtildi.

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin sahasında Çaykur Rizespor karşısında uzatma bölümünde kaybettiği 2 puanın sorumlusu olarak görülen, deplasmandaki Galatasaray maçında da kırmızı kart görmesi sebebiyle hedef tahtasına konan Ederson'un takımdaki geleceği tartışılıyor.

Ederson, Galatasaray maçında 62'nci dakikada kırmızı kart gördü.

YÜKSEK MALİYET SIKINTISI

Kulüp yetkililerin büyük çoğunluğu, 32 yaşındaki Brezilyalı file bekçisi ile yolların ayrılması gerektiğini düşünüyor. Ancak 11 milyon euroluk garanti maaş ve 2028 yılına kadar devam eden sözleşme büyük sıkıntı olarak görülüyor.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Başkan Sadettin Saran ve ekibi, Ederson'un geleceğiyle ilgili kararı yeni yönetime bırakacak. 32 yaşındaki kalecinin sarı-lacivertli ekipteki geleceği, 6-7 Haziran'da gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurul sonrası netlik kazanacak.

