Fenerbahçe'de 3 kritik hata: Büyük tehlike kapıda

Süper Lig'de 12 yıllık büyük hasrete son vermek amacıyla eylül ayında başkan ve teknik kadrosunu değiştiren Fenerbahçe, sayısız yeni transfer ve yeni bir heyecanla çıktığı yolda 3-0'lık Galatasaray yenilgisiyle adeta sezona havlu attı.

Camiada birkaç gün içinde tüm taşlar yerinden oynadı. Domenico Tedesco ve Devin Özek'in görevine son verilmesinden saatler sonra seçim kararı alan Sadettin Saran, 6-7 Haziran'daki kongrede aday olmayacağı sinyalini verdi.

Sadettin Saran, 7 yıllık Ali Koç başkanlığı döneminin ardından büyük bir destekle göreve gelmişti.

Hataların ağır faturası!

Geçtiğimiz 3 sezona oranla bolca puan kaybı yaşayan rakibinin altın tepside sunduğu fırsatları değerlendiremeyen Fenerbahçe, ara transfer dönemiyle birlikte iyice belirginleşen hatalarının bedelini ödüyor.

Kadro mühendisliğine yönelik yoğun eleştiriler şu ana kadar hep 2 ana başlıkta toplandı.

Fenerbahçe'ye vedasını taraftarların sevgi gösterileri arasında yapan Domenico Tedesco, Samandıra'da duygusal anlar yaşadı.

Bolca orta saha, tek golcü

Fred, İsmail Yüksek ve Edson Alvarez varken, aynı bölgeye Matteo Guendouzi takviyesi de gelmişken, yüksek maliyetli 35 yaşındaki N'Golo Kante'nin transferiyle birlikte 28 kişilik A Takım kadrosundaki defansif orta saha oyuncusu 5'e çıktı.

Yeni takımında 13 maçta 7 defa ağları sarsan Youssef En-Nesyri dahil devre arasında 3 santrforunu birden gönderip, "geleceğe yatırım" adı altında 22 milyon euro bonservis taahhüdüyle alınan Sidiki Cherif'le şampiyonluk kovalamak da cabası.

Sidiki Chertif, son haftalarda golle sonuçlandıramadığı net pozisyonlarla gündeme geldi.

Bir sezonda 5 kaleci!

Kadro mühendisliğindeki 3'üncü büyük yanlış, Başakşehir müsabakasında bambaşka bir fotoğrafla yeniden gün yüzüne çıkacak.

Malum, Seyrantepe'deki "şampiyonluk derbisi"nde kurtarışlarıyla değil, kırmızı kart görmek için elinden geleni yapan tavırlarıyla hafızalarda yer eden Ederson cezalı.

Ederson, derbide 62'nci dakikada ikinci sarıdan gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Sezonu kapatan Brezilyalı eldivenin yerine kalan 3 haftada 2 aday var.

Dahası var; Tarık ve Mert'in de içinde olduğu "bir numara" bolluğu, ön libero bölgesindeki yığılmayla yarışır cinsten. Lider Galatasaray, ligde yarışı tek isimle (Uğurcan Çakır) götürürken; Fenerbahçe'de bu sezon 3'ü yeni transfer 5 farklı isim kaleyi korudu.

Tarık Çetin, 26 Şubat'ta Nottingham Forest'a karşı başarılı performans sergilemesine karşın forma şansı bulamadı.

Ederson: 36 maç (Süper Lig 24, Avrupa Ligi 9, TFF Süper Kupa 2, Türkiye Kupası 1)

İrfan Can Eğribayat: 6 maç (Süper Lig 3, Şampiyonlar Ligi Elemeleri 3)

Mert Günok: 5 maç (Süper Lig 2, Türkiye Kupası 3)

Tarık Çetin: 4 maç (Süper Lig 2, Avrupa Ligi 1, Türkiye Kupası 1)

Dominik Livakovic: 2 maç (Süper Lig 1, Şampiyonlar Ligi Elemeleri 1)

İrfan Can Eğribayat, Samsunspor'da kiralık olarak forma giyiyor.

Yeni sezona 39 futbolcu

Sarı-lacivertliler, kiralık kontratı bitecek Edson dışında mevcut kadrodan 27 futbolcuya ek olarak kiralıktan dönecek 6'sı yabancı, 6'sı da yerli 12 futbolcuyla yeni sezona başlayacak. Toplam 39 oyuncunun 5'ini kaleciler oluşturacak.

Yıllık 11 milyon euro maaş ödenen Ederson'la bu saatten sonra sükûnet içinde yol yürümek mümkün olur mu bilinmez. Ayrılık gündeme gelirse, henüz ilk yılı dolacak 3+1 yıllık sözleşmeden ne kadar zararla çıkılacağı bir diğer soru işareti.

Rakibinin 60 milyon euro kazandığı Avrupa sahnesini çok daha az gelirle kapatan Fenerbahçe'ye, başkan ve hoca seçimi sonrası önemli takviyeler gerekecek. Eldeki geniş oyuncu havuzunu eritme mecburiyeti de yeni yönetimin işini zorlaştıracak.