Nhaga tehlikesi: Kulübede unutulan yetenek

Uğurcan Çakır'ın "rekor" transferinden aylar sonra yeniden gerilen Galatasaray-Trabzonspor hattı, Renato Nhaga imzasından haftalar sonra bu kez "kriz" boyutuna ulaştı.

Ertuğrul Doğan, canlı yayında "Dostluk ilişkimizi askıya aldık" dediğine; Dursun Özbek de başkanlık seçimi öncesi maliyetli yatırıma -kariyerine oranla- onay verdiğine göre taraflar için önemli bir isimden bahsediyoruz.

Gel gör ki, uğruna fırtınalar koparken gelinen nokta çok farklı.

Galatasaray, Renato Nhaga ile 4,5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

2 ayda 130 dakika!

Sarı-kırmızılılar, 18 yaşındaki futbolcuyu 5 Şubat'ta kadrosuna kattı.

Casa Pia'ya 6,5 milyon euro ödenen Nhaga, sürpriz transferinden 2 ay geçmesine rağmen ortada yok.

Gine-Bissaulu, Süper Lig'de 8, Şampiyonlar Ligi'nde 4 ve Türkiye Kupası'nda 1 olmak üzere 13 maça çıktı.

Asprilla tercihiyle UEFA listesine adı yazılmadığı için Avrupa'da kontenjana takıldı. 2 kulvarda 9 karşılaşmanın sadece 3'ünde (ligde 2 maçta 40 dakika / kupada 90 dakika) 130 dakika süre aldı.

Mart 2007 doğumlu futbolcunun güncel piyasa değeri 6 milyon euro.

Ngaha dışında herkes oynadı

Maç boyu vasat performans sergilenen Trabzon'da Sara, sakatlık sebebiyle yoktu. Torreira, Türkiye kariyerinde ender şekilde devre arası oyundan alındı. Lemina, 83'te çıktı. Yetmedi, 5 dakika sonra Yunus Akgün kenara geldi.

Zorlu deplasmanda Okan Buruk'un hamleleri Ahmed Kutucu, Asprilla, İlkay Gündoğan, Eren Elmalı ve Sallai oldu. Orta saha tamamen değişti ama Nhaga, karşılaşmayı kulübede tamamladı.

Göztepe karşısında İlkay 79'da oyundan çıkarken; Sara 62'de, Torreira 79'da, Kaan Ayhan da 85'te maça dahil oldu. Nhaga, yine Buruk'un seçimleri arasında yer almadı.

Okan Buruk: Nhaga gelişmesi gereken oyuncu. İleriye dönük iyi bir oyuncu olacağı izlenimi verdi. Devam eden maçlarda ona vereceğimiz şanslar önemli olacak.

Büyük sevgi ve o ince çizgi

"Geleceğe yatırım" görülen oyuncu, 90 dakikalar yerine maç sonu kutlamalarında kameraya yansıyor.

Başakşehir'e attığı golden sonra saha kenarında Osimhen dahil tüm arkadaşlarının coşkusuna bakılırsa, takım içinde çok seviliyor. Kısıtlı süreden net yorum yapmak güç ama sempatik halinin dışında yetenekli bir oyuncu görüntüsü veriyor.

Galatasaray formasını ilk defa giydiği Eyüpspor sınavında, Ali Sami Yen'de ayağına her top geldiğinde tribünlerin büyük destek vermesi de anlamlı. Ancak sadece yaşından mütevellit bir sevgi gördüğü duruma düşerse sıkıntı başlar.

Nhaga, İzmir'de 3-1 kazanılan Göztepe maçını yedek kulübesinde tamamladı.

Okan Buruk'un kritik seçimleri

İhtiyaç anlarında sahaya sürülmemesi, anlamlı yatırıma rağmen beklenen etkiyi henüz verememesi, en önemlisi sosyal medyada bol etkileşim alan eğlenceli çocukluk fotosu paylaşımlarıyla gündeme getirilmesi derken tablo istenmeyen bir noktaya gidebilir.

Kiralık Asprilla, Boey ve Lang'a bolca süre veren Buruk'un, 2030'a kadar sözleşmeli Nhaga diye bir alternatifi bulunduğunu da unutmayıp "denge"yi iyi tutturması gerekiyor.