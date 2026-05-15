Aslan'ı seçti, Ali Koç'u pişman etti: 11 oyuncuya 52 milyon euro gitti

Galatasaray camiası, ligde art arda 4'üncü, toplamda 26'ncı şampiyonluğun sevincini yaşıyor. Okan Buruk, kulüp efsanesi Fatih Terim'in rekorunu egale etti. Üstelik 4'te 4'ün her sezonunda, en yakın takipçi konumundaki Fenerbahçe'nin önünde tarihe geçti.

Armadaki yıldız sayısı ve gelir tablosunda makas açılırken; şampiyonluk serisinin başlangıcından kısa süre önce -önemi her geçen gün belirginleşen- "kırılma anı" yaşandı.

Galatasaray, sahasında Antalyaspor'u 4-2 yenerek, Süper Lig'de bitime bir hafta kala şampiyonluğuınu ilan etti.

İlk 11'de en az 3 yerli kuralı

TFF'nin 2022-2023 sezonu talimatına göre; "Müsabakaya devam eden kadroda aynı anda en fazla 8 yabancı oyuncu bulundurulması" koşulu vardı. Diğer bir ifadeyle takımlar, ilk 11'inde "3 yerli futbolcu" oynatmak zorundaydı.

"Yabancı kontenjanı" kadar yerli kalitesinin ön plana çıktığı günlerde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, aynı ismin peşine düştü. Konyaspor'da gösterdiği üst düzey performansla dikkat çeken ve 2022 Dünya Kupası Elemeleri için A Milli Takım aday kadrosuna davet alan Abdülkerim Bardakcı, yaz transfer döneminin gözdesi oldu.

Süper Lig'de 2026-2027 sezonunda 10+4 (01.01.2004 veya daha sonraki tarih doğumlu) kuralı uygulanacak.

"Sen o kadar eder misin Abdülkerim?"

Genç oyuncu, sarı-lacivertlilere imza aşamasındaydı. İddiaya göre; dönemin başkanı Ali Koç, yıllık 20 milyon TL talep eden oyuncuya, "Sen o kadar eder misin?" dedi. İlerleyen günlerde bu telefon görüşmesine dair Abdülkerim, “Fenerbahçe Başkan Ali Koç’un sözleri gururumu kırdı” sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

Söz konusu diyalog ipleri kopardı ve başarılı stoper, 25 Haziran 2022'de 2,8 milyon euro bonservisle Galatasaray'ı seçti. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na, Abdülkerim'in 4 sezonluk imza attığı, ilk yılında 17 milyon TL garanti ücret (dönemin döviz kuruyla yaklaşık 1 milyon euro) alacağı duyurruldu.

Ali Koç, Eylül 2025'te Sadettin Saran'a karşı başkanlık yarışını kaybetmişti.

Fenerbahçe'nib stoper 11'i!

O günlerde bolca konuşulan haber üzerinden yıllar geçti ancak sonrası daha ilginç!

Fenerbahçe, Abdülkerim'i rakibine kaptırdıktan sonra 4 yılda 11 stoper transferi gerçekleştirdi; Luan Peres (5,2 milyon euro), Samet Akaydin (3,7 milyon euro), Jayden Oosterwolde (6 milyon euro), Rodrigo Becao (8,3 milyon euro), Çağlar Söyüncü (2 milyon euro+8,5 milyon euro), Omar Fayed (550 bin euro), Alexander Djiku, Leonardo Bonucci, Yiğit Fidan, Diego Carlos (11,5 milyon euro), Milan Skriniar (6 milyon euro).

Şampiyonluk iddiasındaki her ekibin peşinde olduğu isme 1 milyon euroyu çok görüp, aynı bölge için kiralama bedeli ve bonservis olarak yaklaşık 52 milyon euro ödeme yapmak garip duruyor.

Brezilyalı stoper Rodrigo Becao, kiralık olarak Kasımpaşa forması giyiyor.

Galatasaray'a yılda bir stoper yetti

Sarı-kırmızılılar için durum bambaşka. Abdülkerim sonrası savunmanın göbeğinde alınan oyuncu sayısı 4'le sınırlı; Mathias Ross, Davinson Sanchez, Carlos Cuesta, Wilfried Singo. Tek başına Fildişi Sahilli oyuncuya verilen 30,8 milyon euronun etkisiyle kasadan çıkan para yine 50 milyon euro civarında ama arada 4 şampiyonluk fark var. Haliyle eleştiri de aynı boyutta olmuyor.

Abdülkerim Bardakcı, bu sezon 45 maçta 3729 dakika süre aldı ve 1 gol, 1 asistle oynadı.

Kaçan balık büyük oldu!

Milli futbolcu, Galatasaray kariyerinde 171 maça çıktı ve 16 gol, 7 asistlik skor katkısı verdi. 5 kulvarda 14215 dakika süre alırken, maç başına 83 dakikanın üzerine çıkıp ulaşılması güç istatistiğe imza attı. Bu yıl 52 müsabakanın 45'inde sahadaydı. Kart cezaları, sakatlık, rotasyon gibi birçok etmen varken 4 yılda kaçırdığı maç sayısı 33, sezon ortalaması 8.

Ali Koç tarafından yalanlamadığına göre "Bu kadar eder misin?" çıkışını doğru kabul edersek; "istikrar" övgüsünü fazlasıyla hak eden Abdülkerim, kaptanlığa kadar yükseldiği Galatasaray'ın şampiyonluklarına büyük katkı sağlarken, Boğaz'ın diğer yakasında "kaçan balık büyük olur" dedirtti.