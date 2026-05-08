Okan Buruk kriteri: "Önemli" transfer hikâyesi

"Kimi sorsak 10-12 milyon euro. İnanılmaz yüksekti rakamlar. Sol beke 8-10 yazıyorlar. O bantta geldi. Maaşı düşük. İleri dönük yatırım. Direkt faydalanmak için aldık ama bir yarış var. Yarışın içerisinde. Değerlendirmek için erken, daha fazla şans gerekiyor. Benim kriterimde önemli olan genç bir oyuncu, Danimarka Milli Takımı ve Şampiyonlar Ligi oynamış. Potansiyel bir oyuncu, potansiyel ne zaman çıkar bilemiyorsun, belki ikinci sezon..."

Bu ifadeler, 19 Kasım 2024'te TRT Spor canlı yayınına katılan Okan Buruk'a ait. Hocanın, Kopenhag'a ödenen 9 milyon euroya rağmen "Maaşı düşük" diyerek maliyetini savunduğu isim de Elias Jelert.

Elias Jelert, Şampiyonlar Ligi’nde İstanbul’da 2-2 sona eren ve Danimarka'da sarı-kırmızılı takımın 1-0 mağlup olduğu FC Kopenhag karşılaşmalarında yer almıştı.

"Sabır" dediğin...

Galatasaray, söz konusu tarihten sonra 2024-2025 sezonunda 37 resmi maç yaptı. Yıllık 900 bin euro alan Danimarkalı sağ bek, bu müsabakaların 23'ünde sahadaydı. Hepi topu 781 dakika süre aldı, maç başına 34 dakika ortalamasıyla sınıfta kaldı.

Buruk "Daha çok şans gerekiyor" diye vurgulasa da; Süper Lig, Şampiyonlar Ligi, Türkiye Kupası derken sezonun büyük bölümünü 3-4 günde bir maçla geçirip başarı kovalayan Galatasaray'da, sırf "İleri dönük yatırım" diye fazladan sabretmek pek mümkün görünmüyor.

Sara, Icardi ve Sanchez'den sonra takımın en yüksek bonservise ödenen 4'üncü ismi olmasına rağmen görev yerinde Kaan, Barış, Cuesta, Sallai' ve Frankowski'nin oynaması, bu yıl sağ beke 2 transfer daha yapılması da cabacı.

Jelert'in garanti ücreti 2026-2027 sezonunda 1,1 milyon euroya çıkacak.

23 maç kaçırdı

Sarı-kırmızı kariyerine başladıktan 13 ay sonra Championship ekibi Southampton'a 300 bin euroya kiralanan Jelert, İngiliz ekibinde beklentinin aksine Türkiye günlerindeki çizgisinden daha geriye gitti.

Son 90 dakikasını 21 Ocak'ta oynayan Danimarkalı, 14 Şubat'tan bu yana formaya hasret. Championship'in yanı sıra FA Cup, İngiltere Lig Kupası'nda sahada bulunduğu dakika 576 ile sınırlı. Sakatlık sebebiyle kaçırdığı karşılaşma 13, kadroya giremediği maç sayısı ise 10.

Galatasaray'da tek golünü Malmö maçında atan Danimarkalı oyuncu, Southampton'da gol ve asist katkısı veremedi.

A takımda 34 futbolcu!

Bu tabloda, kiralık sözleşmesine eklenen "8,5 milyon euro satın alma" opsiyonunun kullanılmayacağı aşikâr. Yaz döneminde kendisine Kemerburgaz yolları görünmesi yüksek ihtimal.

Kiradan döneceklerle birlikte Galatasaray A Takım kadrosundaki sözleşmesi süren 34 futbolcudan biri Jelert olacak. Fenerbahçe'nin 39 futbolcuyla 2026-2027'yi açacak olması bolca konuşulurken, bu detayı da atlamamak gerek.

Okan Buruk, Jelert transferi sonrası, "İleriye dönük de bir yatırım. İlk defa ülkesinin dışına çıkıyor. Umarım Galatasaray'ın sağ bek açığını kapatır" demişti.

İkinci sezon da olmadı, umutlar seneye

Hocanın kriterine göre; "önemli" dediği ama "Potansiyeli ne zaman çıkar" bilemediği, "Belki ikinci sezon" sözleriyle yine de umut beslediği transfer, hayal kırıklıklarıyla dolu 2 sezonu geride bırakmak üzere.

Osimhen, Torreira, Sanchez, Sallai, Sara, Mertens... İşin alkış alan tarafları. Okan Buruk'lu 4 yılda; Zaha, Ziyech, Tete, Ross, Frankowski, Cuesta, Jelert gibi kâr-zarar dengesini fazlasıyla sorgulatan imzalar da var.

Aynı bölgede istikrarıyla ön plana çıkan Sallai varken, bir dönemin yıldızı Boey'in maliyet engeline takılacağı (opsiyonu 15 milyon euro) ortadayken, atletizmine rağmen Singo'nun faydası dahi tartışılırken; Jelert'in yeni sezonda yine işi bir hayli zor.