'Ancak Hacıosmanoğlu yapar' denen o karar: Galatasaray'ın büyük zararı

TFF, Süper Lig ve TFF 1'inci Lig yayın hakları için Mart 2024'te beIN Media Group'la anlaştı. Yarısı sabit kur, yarısı dolar üzerinden yıllık 182 milyon dolar+KDV'ye yayıncı kuruluşla 3 sezonluk anlaşma imzalandı.

Atletico'ya 219, Galatasaray'a 11 milyon euro

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, 9 Mart'ta basına verdiği iftarda, "Yıllık gelir mağazacılıkta 90 milyon euro, stat ve sponsorlukta 180 milyon euro. Geride kaldığımız tek şey var. Geçen yıl tüm kupaları aldık, 11 milyon euro kazanabildik" sözleriyle, bütçede beklenti altında kalan kalemi işaret etti.

Aynı gün Genel Sekreteri Eray Yazgan, "Bayern Münih ile stat gelirlerimiz aynı. Sponsorumuz, forma satışında Manchester United'la aynı ölçüde kâr bırakıyor. Tek dezavantajımız yayın geliri. Tüm kupaları alıp, 11 milyon euro kazandık. Atletico Madrid’in 600 milyon euro bütçesinin 219 milyon eurosu yayın geliri" diyerek, Avrupa'dan verdiği örnekle aynı soruna vurgu yaptı.

TFF'den radikal karar

Tarihler 11 Mart'ı gösterdiğinde Anadolu Ajansı, "Süper Lig yayın geliri dağıtımındaki Şampiyonlar Payı kaldırıldı" başlığıyla haber servis etti.

Aynı gün TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, radikal kararı övgüyle duyurdu: Şampiyonlar Payı'nı Anadolu kulüplerine dağıtacağız. Daha önce hiçbir federasyon buna cesaret edememişti. Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'na teşekkür ediyorum, ancak öyle biri bu kararı alabilirdi. Avrupa’da yayın gelirinin yaklaşık yüzde 50'si eşit dağıtılıyor, bizde yüzde 37. Yüzde 11 Şampiyonlar Payı vardı. Artık hepsi cem edildi, bizde de eşit olacak. Kulüpler, Tahkim'e başvurabilir.

TFF'de Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz

Yayın havuzundan kim, ne kadar alıyor?

13 Mart'ta Eray Yazgan, tam da Otyakmaz'ın adres gösterdiği üzere Tahkim Kurulu'na başvuracaklarını duyururken; kalem kalem yayın havuzu gelirini detaylandırdı.

Buna göre;

- Federasyon, 7,9 milyar TL'nin 5,7 milyar TL'sini Süper Lig kulüplerine dağıtıyor. Yüzde 28'i kendine alıyor.

- 18 kulüp, 5,7 milyar TL'nin yüzde 37'si (2,1 milyar TL) eşit paylaşıyor. Bu, kulüp başı 115'er milyon TL demek.

- Yüzde 72'nin yüzde 11'i şampiyonlara veriliyor. Galatasaray'a 25 şampiyonluktan 225 milyon TL geliyor.

- Yüzde 72'nin yüzde 6'sı ilk 6'daki takımlara, derecelerine göre veriliyor. Şampiyon 110 milyon TL kazanıyor.

- Her galibiyete yaklaşık 8 milyon TL, beraberliğe yaklaşık 4 milyon TL ödeniyor.

2024-2025'i zirvede bitiren sarı-kırmızılılar, yaklaşık 600 milyon TL, günümüz kuruyla Özbek ve Yazgan'ın da belirttiği üzere 11 milyon euro kasasına koydu.

Süper Lig'de yayın ihalesi ve gelir dağılımıne yönelik karar yetkisi TFF'de

678 milyon TL'yi geçmeyecek

Yukarıdaki tabloya göre;

- 2025-2026'un geride kalan 29 haftasında 188 milyon TL (21 galibiyete 168 milyon TL, 5 beraberliğe 20 milyon TL) performans payı,

- 115 milyon TL ayakbastı parası,

- Geçmişte kazanılan 25 kupadan 225 milyon TL,

- 26'ncı şampiyonluk halinde 110 milyon TL,

- Kalan bölümde 5'te 5 yapılırsa 40 milyon TL.

Tüm rakamlar toplandığında 678 milyon TL, günümüz kuruyla 12 milyon 800 bin euro ediyor. Yani Galatasaray'ın, geçen yıla oranla yayın havuzundan artısı -şampiyonluk gelirse- sadece 1,8 milyon euro.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un 2'şer puan önünde lider durumda bulunuyor.

Giden 129 milyon, gelen 1,8 milyon euro!

Bu sezon kadrosuna kattığı 10 futbolcu için 148 milyon eurodan fazla bonservis ve kiralama bedeli taahhüdünde bulunan kulübün, yollarını ayırdığı veya kiralık gönderdiği isimlerden kazancı 19 milyon euro ile sınırlı kaldı.

Gelir-gider hesabında fark 129 milyon euro! Türk futbolu için yorucu bir rakam. Yüksek maliyete rağmen beklentinin çok uzağında kalan gelirinden söz ediyoruz.

2027'de biraz daha düşecek

Şampiyonlar Payı'nın kaldırıldığı denklemde; gelecek sezon için enflasyona göre artışla hesap yapan Eray Yazgan, Galatasaray'ın 260-280 milyon TL kaybı olacağını aktardı. Bu da, 5 milyon euro demek! 34 hafta sonunda maksimum 1,8 milyon euro ek para kazanabilecek Galatasaray, Tahkim'den istediği sonucu alamazsa 2026-2027'de eksiye inecek.

Bir takım üzerinden Türk futbolundaki yayın havuzu probleminin özeti!