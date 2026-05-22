Osimhen itirafı, Ferdi gafı: Sergen Yalçın'ın viral lafları

Fenerbahçe'ye 30 milyon euro kazandırıp, 2024'te "Türk futbol tarihinin en pahalı futbolcu satışı" rekorunun aktörü olan Ferdi Kadıoğlu, bu sezon Brighton'da müthiş işlere imza attı.

Rakamların diliyle neler yaptı?

-Üç kulvarda 39'u ilk 11'de 41 müsabakaya çıktı.

-Sakatlık yüzünden hiç maç kaçırmadı.

-Toplam 3425, maç başına 83,5 dakika süre aldı.

-Bir kez de ağları sarstı.

-Mayıs 2025'te 25 milyon euro olan piyasa değerini 30 milyon euroya çıkardı.

Tottenham, Crystal Palace, Nottingham Forest, West Ham United, Burnley, Manchester City ve Sunderland'e karşı "maçın adamı" seçilmiş bir oyuncudan bahsediyoruz.

Premier Lig'de 7 kez haftanın, bir kez de ayın (Kasım 2025) oyuncusu ödülünü aldı. Yetmedi, takımı adına sezonun MVPsi (en iyi) seçildi.

Brighton'da "sezonun en iyisi" Ferdi Kadıoğlu, "Bu ödülü kazandığım için gerçekten çok mutluyum, benim için anlamı çok büyük" dedi.

Canlı yayında "yeteneksiz" dedi

Performansı her geçen gün artan milli yıldız için Sergen Yalçın'ın, yorumculuk döneminde canlı yayında yaptığı değerlendirme yeniden sosyal medyada dolaşıma girdi.

Candaş Tolga Işık'la yaptığı programdaki o sözleri hatırlayalım;

Ferdi ile ilgili bir şey söyleyeyim mi sana? Türkiye Ligi ile Premier Lig arasındaki farkı anlatayım. Burada çok iyi oynuyordu. 'Fenerbahçe'de farklılık oluşturan kim?' diye sorsan, 'Ferdi' derdim. Premier Lig'e gitti, hiçbir farklılık oluşturabilir mi? Oluşturamaz! Orada herkes Ferdi gibi zaten, belki de ondan çok daha güçlüler. Ferdi, Türkiye'de farklılık oluşturabilecek oyuncu. Öyle yetenekli oyuncu falan değil yani.

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, Süper Lig'i 60 puanla (liderin 17 puan gerisinde) 4'üncü sırada tamamladı.

Ters köşe oldu

Hocanın "tam isabet" öngörüsü bununla da sınırlı değil! Bir başka programda şunları söyledi;

Ferdi, Fenerbahçe'de çok ön plana çıkıyordu. Premier Lig'de o kadar ön plana çıkamayacak. Çünkü orada Ferdi gibi 500 tane oyuncu var. Bambaşka bir yer. Türkiye'de ön plana çıkarsın ama Brighton'da çıkamazsın. Orada düz oyuncu statüsüne geçersin ki Ferdi de Premier Lig için düz bir oyuncu!

Meğer Osimhen'i tanımıyormuş!

Aynı Sergen Yalçın, yine yorumcu koltuğunda oturduğu dönem, Galatasaray'ın süper yıldızı Victor Osimhen'le ilgili itirafıyla bolca tartışıldı.

Türkiye günleri başlamadan önce; şampiyonluk yaşadığı Napoli'de 133 maçta 76 gol ve 18 asistle 94 gole katkı yapan, ikinci yılında "en iyi genç oyuncu", üçüncü sezonunda "yılın futbolcusu" onuruna eriştiği Serie A'da 108 karşılaşma oynayan, "İtalya Ligi gol kralı" ünvanlı forvetten bihaber olduğunu üstüne basa basa söylemişti kendisi. Osimhen'in o ana kadar Nijerya Milli Takımı'nda 40'tan fazla forma giymesi de cabası.

Victor Osimhen, Galatasaray'da 2 şampiyonluk yaşarken; ilk sezonunda Süper Lig gol kralı oldu.

Kasım 2024 tarihli çok konuşulan itirafı hatırlayalım;

Ben hayatımda Osimhen'i tanımıyorum. Ben buraya gelene kadar Osimhen diye bir oyuncu da tanımıyorum. Ben tanımıyorum hocam.

Geçmişin ağır yükü

Tutunduğu tek dal Türkiye Kupası da elinden gidince taraftarın sert tepkisiyle yüzleşen Yalçın, hayal kırıklıklarıyla geçirdiği sezonun ardından Beşiktaş'la mecburi yol ayrımına geldi. Gün gelip kariyerinde yeni bir maceraya çıkmak istediğinde ise yine sırtında taşıdığı yorumculuk küfesinin ağırlığıyla yüzleşeceği aşikar.

İkinci döneminde beklentinin çok uzağındaki sonuçlar ve taraftarın sinir uçlarına dokunan "fazla" gerçekçi çıkışları bir yana, deneyimli çalıştırıcı öncelikle viral olan "ilginç" yorumları kamuoyuna unutturmalı.