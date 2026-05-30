Fenerbahçe'de çok bilinmeyenli denklem: Kaldı 3 hafta

UEFA organizasyonlarına 2026-2027'de Türkiye'den 5 takım katılacak; Şampiyonlar Ligi'nde 2, Avrupa Ligi'nde 2 ve Konferans Ligi'nde 1 temsilcimiz boy gösterecek.

Süper Lig şampiyonu kontenjanından Galatasaray'ın, "Kupa 1"deki yeri garanti. Fenerbahçe ise Avrupa yolculuğuna 2'nci ön elemeden dahil olacak. Bu, eski formata göre gruplar için 3 tur birden geçilmesi anlamına geliyor.

Haziranda "mecburi" açılış

UEFA takviminde 2'nci eleme turu, 21-22 Temmuz'da, yani "lig etabı"dan (8-10 Eylül) 1,5 ay önce başlayacak.

Kamp programları, hazırlık maçları ve taktik çalışmalar derken bir ay öncesinden sezonu açması gereken Fenerbahçe'nin, haziran 20'de topbaşı yapması bekleniyor. Tam da başkan adaylarından Aziz Yıldırım'ın açıkladığı tarih.

Biri bitmeden diğeri başlıyor!

* Süper Lig 2025-2026 sezonu 17 Mayıs'ta tamamlandı.

* 2026 Dünya Kupası, organizasyon tarihinde ilk defa 32 yerine 48 takımla 11 Haziran-19 Temmuz'da düzenlenecek.

* Süper Lig'de yeni sezon açılışı 14 Ağustos'ta.

FIFA ve UEFA'nın "ekonomik çıkarları gözeterek" getirdiği yeni formatlar yüzünden sürekli artan maç sayısı, oyunun asıl aktörleri futbolcuları bir hayli hırpalıyor. Olabildiğine genişletilmiş turnuvalar sonucu fikstür, "çık işin içinden çıkabilirsen" halini alıyor.

Şimdiden 11 futbolcu eksik

Sıkışık takvimin getirdiği zorluklar, Fenerbahçe özelinde çok daha fazla hissedilecek. Avrupa'da kritik eleme maçları öncesi milli takımlara davet alan oyuncular, Samandıra'da ilk idmanları kaçıracak.

Türkiye'nin 35 kişilik geniş kadrosuna Mert Günok, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, İsmail Yüksek, Kerem Aktürkoğlu ve Oğuz Aydın davet aldı.

Bonservisi sarı-lacivertlilerde olan İrfan Can Kahveci'yi de bu listeye ekleyelim.

Ederson, N'Golo Kante ve Nelson Semedo'nun, ülkeleri de Kuzey Amerika'daki futbol şöleninde. Geçen sezonu Girona ve Dinamo Zagreb'te kiralık geçiren Dominik Livakovic'le birlikte rakam 11'e çıkıyor.

Bir eleme fazladan yük ve kalan 3 hafta!

Teknik direktör için bolca aday konuşulan, yeni başkanı henüz belli olmayan kulüp, 18 yıla ulaşan Devler Ligi hasretine son vermek için sadece 3 hafta sonra sezon açılışı yapmak zorunda!

Tecrübeli santrfor eksikliği ve kırılma anlarındaki panik dışında haftada 2 maç temposunda; Skriniar, Talisca ve Asensio'nun en kritik dönemeçlerdeki sakatlığı, şampiyonluğun kaçmasında etkili olduğunu unutmamak gerek.

Sezonu 5 kulvarda 55 maçla tamamlayan Fenerbahçe'yi, bir eleme geriden başlayacağı yeni yarışta kadro mühendisliği matematiği bekliyor. TFF'nin 10+4 kısıtlamasında 19'u yabancı 39 kontratlı futbolcu da cabası.