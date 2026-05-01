Konya’da 6 yaşındayken 10 yıl önce sırra kadem basan Yasin Şahin’in acılı annesinin umudu, faili meçhul dosyalara ilişkin çalışmalarla yeniden doğdu. Acılı annenin “Çocuğumun kıyafetini, 'kokusu gitmesin' diye poşetinden çıkartmıyorum. Kapı eşiğinde beklemekten yoruldum” sözleri yürekleri dağladı.

Konya'nın Akören ilçesinde 10 yıl önce 6 yaşındayken kaybolan Yasin Şahin’in annesi Ümmü Şahin’in sözleri yürekleri sızlattı. Acılı anne Adalet Bakanı Akın Gürlek'in faili meçhul dosyaların aydınlatılmasına yönelik çalışma yürütüleceğine yönelik açıklamaları sonrasında yeniden umutlandığını belirtti.

6 yaşında kayboldu, 10 yıldır haber yok! Kayıp Yasin’in annesinin feryadı yürek dağladı: Kokusu gitmesin diye poşette saklıyorum

“KAYIP OLARAK KALMASIN”

Evladının kıyafetini koklayarak teselli aradığını belirten acılı anne, şöyle konuştu:

Çocuğumun kayıp bir vaka olarak kalmasını istemiyoruz. Daha fazla acı çekmek istemiyoruz. Sofraya oturduğumda dört çocuğumun yanımda olup da Yasin'in eksik olmasını istemiyorum. Bayram olduğu zaman diğer çocukların elini tutup, sarıp, sarmalayabildiğim gibi Yasin'imin de yanımda olmasını istiyorum. Daha fazla uzamasın. Daha fazla hiçbir annenin canı yanmasın. Teselli bulacağımızı, bu defa yarıda kalmayacağını düşünüyorum.

Ümmü Şahin

“KOKUSU GİTMESİN DİYE…”

Kapıya gelen her araca heyecanla çıktığını dile getiren anne Şahin “Vicdana gelirler, 'Aldıkları gibi bırakırlar mı?' diye kapıda her geçen araca bakmak beni üzüyor. Kapı eşiğinde beklemekten yoruldum. Fotoğraflarıyla, elbisesiyle, oyuncak arabasıyla değil, kendisiyle olmak istiyorum. Evladımı, kanımı, canımı istiyorum. Çocuğumun kıyafetini, 'kokusu gitmesin' diye poşetinden çıkartmıyorum. Ben bu elbiseyi değil de oğlumu koklasam, sarılsam daha güzel olmaz mı? Oğlumun bulunup acımın dinmesini istiyorum. Artık 10 yıl daha geçmesin” dedi.

10 yıldır kayıp olarak aranan Yasin Şahin

NE OLMUŞTU?

Konya'nın Akören ilçesine bağlı Belkuyu Mahallesi'nde 6 yaşındaki Yasin Şahin, 4 Nisan 2016'da son olarak evinin önünde oynarken görüldü. Şahin'den haber alamayan ailesi, jandarma ekiplerine kayıp başvurusunda bulundu. Çocuğun bulunması için arama çalışması başlatıldı, günlerce süren çalışmalardan sonuç alınamadı.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Bakanlık harekete geçti! 638 faili meçhul dosya yeniden incelemede

