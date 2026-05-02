Mersin Tarsus ve Toroslar'da su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? MESKİ kesinti programı
Mersin'de altyapı çalışmaları sırasında oluşan arıza nedeniyle bazı bölgelerdeki su kesintisi devam ediyor. Su kesintisinden Toroslar ve Tarsus bölgesi etkileniyor. Sabah saatlerinde başlayan su sıkıntısının bugün öğlen saatlerinde sona ereceği belirtildi. Peki, Mersin'de sular ne zaman gelecek? MESKİ su kesintisi programının ayrıntıları...
Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünce (MESKİ), arıza nedeniyle su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleleri paylaştı. Arızanın ekipler tarafından giderilmesinin ardından kesintiden etkilenen ilçelerdeki mahallelerin büyük kısmına öğle saatleri itibarıyla suyun kademeli verilmesi planlanıyor.
MERSİN SU KESİNTİSİNDEN ETKİLENECEK BÖLGELER
TOROSLAR - OSMANİYE, ZEKİ AYAN
TARSUS - BEYDEĞİRMENİ, BOLATLI, FAHRETTİN PAŞA, FERAHİMŞALVUZ, HACIBOZAN, KEMALPAŞA, MAHMUTAĞA, NEMİROĞLU, TOZKOPARAN ZAHİT, YARBAY ŞEMSETTİN
TARSUS - AKARSU, ALİFAKI, ESENLER, HELEKE, KANBERHÜYÜĞÜ, KELAHMET, KOCAKÖY, TEKELİÖREN, YÜKSEK, YUNUSOĞLU
TARSUS - AĞZIDELİK, BAHARLI, BALLICA, ÇATALCA, EGEMEN, HALİTAĞA, KONAKLAR
TOROSLAR - YENİKÖY