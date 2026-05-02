Mersin'de altyapı çalışmaları sırasında oluşan arıza nedeniyle bazı bölgelerdeki su kesintisi devam ediyor. Su kesintisinden Toroslar ve Tarsus bölgesi etkileniyor. Sabah saatlerinde başlayan su sıkıntısının bugün öğlen saatlerinde sona ereceği belirtildi. Peki, Mersin'de sular ne zaman gelecek? MESKİ su kesintisi programının ayrıntıları...

Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünce (MESKİ), arıza nedeniyle su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleleri paylaştı. Arızanın ekipler tarafından giderilmesinin ardından kesintiden etkilenen ilçelerdeki mahallelerin büyük kısmına öğle saatleri itibarıyla suyun kademeli verilmesi planlanıyor.

MERSİN SU KESİNTİSİNDEN ETKİLENECEK BÖLGELER

TOROSLAR - OSMANİYE, ZEKİ AYAN

TARSUS - BEYDEĞİRMENİ, BOLATLI, FAHRETTİN PAŞA, FERAHİMŞALVUZ, HACIBOZAN, KEMALPAŞA, MAHMUTAĞA, NEMİROĞLU, TOZKOPARAN ZAHİT, YARBAY ŞEMSETTİN

TARSUS - AKARSU, ALİFAKI, ESENLER, HELEKE, KANBERHÜYÜĞÜ, KELAHMET, KOCAKÖY, TEKELİÖREN, YÜKSEK, YUNUSOĞLU

TARSUS - AĞZIDELİK, BAHARLI, BALLICA, ÇATALCA, EGEMEN, HALİTAĞA, KONAKLAR

TOROSLAR - YENİKÖY

2 MAYIS SU KESİNTİSİ PROGRAMI

Mersin Tarsus ve Toroslarda su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? MESKİ kesinti programı

