İhlas Haber Ajansı
Mardin Büyükşehir Belediyesinde kayyımın görev süresi uzatıldı
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan görevlendirme kapsamında Mardin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yürütülen kayyım görev süresi 2 ay daha uzatıldı.
Gündem
Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün görevden alınmasının ardından yerine kayyım olarak atanan Mardin Valisi Tuncay Akkoyun'un görev süresi 4 Temmuz 2026 tarihine kadar uzatıldı.
- Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, 4 Kasım 2024'te terör soruşturması kapsamında görevden alındı.
- Ahmet Türk'ün yerine Bakanlık kararıyla Mardin Valisi Tuncay Akkoyun kayyım olarak görevlendirildi.
- Kayyım görevlendirme süresi, 2 ayda bir yenilenmek yerine 4 Temmuz 2026'ya kadar uzatıldı.
- Mardin Büyükşehir Belediyesindeki kayyım yönetimi mevcut görevine devam edecek.
- Görevlendirme sürecinin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sürdürüldüğü belirtildi.
Mardin’de terör soruşturma ve kovuşturması kapsamında 4 Kasım 2024 tarihinde görevden alınan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ün yerine Bakanlık kararıyla Mardin Valisi Tuncay Akkoyun kayyım olarak görevlendirilmişti.
KAYYIMIN GÖREV SÜRESİ UZADI
2 ayda bir yenilenen görevlendirme süresi, yeniden değerlendirilerek 4 Temmuz 2026 tarihine kadar uzatıldı. Bu kapsamda, Mardin Büyükşehir Belediyesindeki kayyım yönetimi mevcut görevine devam edecek.
Görevlendirme sürecinin, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sürdürüldüğü öğrenildi.
