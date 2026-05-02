TOKİ’nin "Ev Sahibi Türkiye" sloganıyla yürüttüğü sosyal konut projesinde kura süreci tamamlandı. 81 ilde inşa edilecek 500 bin konutla en az 2 milyon kişinin güvenli ve dayanıklı konutlara kavuşması hedefleniyor. Kura sonucunda hak sahibi olan vatandaşların gündeminde ise sözleşme tarihleri yer alıyor. Peki, TOKİ sosyal konut sözleşmeleri ne zaman imzalanacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 81 ili kapsayan “Yüzyılın Konut Projesi” ile Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut adımının en önemli aşaması kuralar geride kaldı. Bu sayede vatandaşlar uygun fiyat ve uzun vadeli ödeme imkanıyla ev sahibi olabilecek.

SÖZLEŞMELER NE ZAMAN?

Kura çekilişlerinin ardından hak sahipleri için sözleşme imzalama programları, TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden ilan ediliyor. İstanbul’daki 100 bin konutluk etapta kura çekilişleri 25-27 Nisan 2026 tarihleri arasında tamamlandı. Sözleşme sürecinin bu tarihler sonrasında başlaması bekleniyordu. Uygulamada kura sonuçlarının açıklanmasının ardından sözleşme işlemlerinin çoğunlukla 1 ila 3 ay içerisinde bankalar aracılığıyla tamamlandığı görülmektedir.



SÖZLEŞME İMZALAMA TARİHLERİ İLLERE GÖRE DEĞİŞİYOR

Sözleşme imzalama programları illere ve projelere göre değişiklik gösterdiği için en net tarih, TOKİ'nin resmi internet sitesinden veya E-Devlet üzerinden hak sahibi olduğunuz proje için takip edilmelidir. Ödemeler ise sözleşme tarihinden sonraki ay başlayacak.

EVLERİN BÜYÜKLÜKLERİ VE SATIŞ FİYATLARI

“Yüzyılın Konut Projesi” kapsamındaki konutlar; 80 ve 65 metrekarelik 2 ayrı 2+1 ve 55 metrekarelik 1+1’lerden oluşacak. Konutların fiyatı ve taksit tutarları İstanbul ve Anadolu illerinde farklı olacak. Anadolu’da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin TL, 65 metrekarelik 2+1’ler 2 milyon 200 bin TL, 80 metrekarelik 2+1’ler ise 2 milyon 650 bin TL’den satışa sunulacak. Anadolu’da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 TL olacak. 65 metrekarelik 2+1’lerin taksitleri 8 bin 250 TL, 80 metrekarelik 2+1’lerin taksitleri ise 9 bin 938 TL olarak belirlendi.



İSTANBUL İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI

İstanbul’da 1+1 konutlar 1 milyon 950 bin TL, 65 metrekarelik 2+1’ler 2 milyon 450 bin TL, 80 metrekarelik 2+1’ler ise 2 milyon 950 bin TL’den satışa sunulacak. İstanbul’da 1+1 konutların taksitleri 7 bin 313 TL, 65 metrekarelik 2+1’lerin taksitleri 9 bin 188 TL, 80 metrekarelik 2+1’lerin taksitleri ise 11 bin 63 TL olarak belirlendi.

Haberle İlgili Daha Fazlası