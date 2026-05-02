Beşiktaş forması giyen Salih Uçan, deplasmanda 2-0 kazandıkları Gaziantep FK maçının ardından yaptığı açıklamada, artık Türkiye Kupası maçına odaklandıklarını ve finale çıkmak istediklerini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 32'inci haftasında Beşiktaş, deplasmanda Gaziantep FK'yi 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlı takımın orta saha oyuncusu Salih Uçan, maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"BEŞİKTAŞ'IN HER OYUNCUSU DEĞERLİDİR"

Galibiyet için mutlu olduklarını belirten 32 yaşındaki oyuncu, "Kazanmayı bildik. Beşiktaş'ın her oyuncusu değerlidir, Beşiktaş için mücadele eder. Bugün de öyle oldu. Kazandığımız için mutluyuz. Bugün çok fazla şans bulmayan, birlikte ilk 11'e çıkmayan oyuncu grubu sahadaydı. Herhangi bir talihsizlik, sıkıntı olmadı. Kazandığımız için mutluyuz" dedi.

Beşiktaş oyuncuları, Gaziantep Büyükşehir Stadı’nda aldıkları galibiyet sonrası taraftarı selamladı.

"KOLAY MAÇ OLMAYACAK"

Artık Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Konyaspor maçına odaklandıklarını dile getiren Salih Uçan, "İnşallah Konyaspor maçını kazanıp, finale çıkmak istiyoruz. Taraftarımızın gücüyle, kendi oyun gücümüzle her şeyi sahaya yansıtacağız. Kolay bir maç olmayacak. Konya'da diri bir takım, ben öyle görüyorum. Kazanırız diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Sergen Yalçın açıkladı: Tek odağımız kupa

Haberle İlgili Daha Fazlası