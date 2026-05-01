Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü'nü deplasmanda 2-0'lık skorla yenen Beşiktaş'ta teknik patron Sergen Yalçın, karşılaşma sonrası değerlendirmeler yaptı.

"HEMEN KUPA MAÇINA HAZIRLANACAĞIZ"

Ligde hedefsiz olduklarını ancak Türkiye Kupası'nı kazanmaya odaklandıklarını kaydeden Yalçın, "Rotasyonlu bir kadroyla oynadık. İyi oynadık. İkinci yarı 2-3 tane pozisyon verdik ama bu maçlarda normal. Sezonun sonu geldi artık. Ligde sadece ilk 4 hedefi var. Konsantre olmak da zor. Bu maçlarda fazla konuşmaya gerek yok. Önemli olan 3 puandı. Hemen kupa maçına hazırlanacağız. Tek odağımız kupa" diye konuştu.

Yalçın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligin sonuna gelindiğini ve oyuncuları konsantre etmekte zorlandıklarını belirtti.

Gaziantep FK karşısında 3 puan almanın önemli olduğunu ifade eden Yalçın, şunları kaydetti:

"Bizim adımıza en önemli şey 3 puandı. Artık ligin sonu geldi, oyuncuları konsantre etmekte zorlanıyoruz. Rotasyonlu bir kadro ile oynadık. Bütün konsantremizi önümüzdeki salı günü oynayacağımız maça veriyoruz."

