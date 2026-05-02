ABD Başkanı Donald Trump, Somali ve Somali asıllı Temsilciler Meclisi üyesi İlhan Omar hakkında kullandığı sert ifadelerle gündeme bomba gibi düştü. ABD Başkanı, "Somali…pis, iğrenç derece kirli, korkunç bir yer. Hükümeti yok, ordusu yok, hiçbir şeyi yok.” dedi. Açıklamalarının devamında Omar'ı doğrudan hedef alan Trump, “Omar Somali’den gelip ABD’yi nasıl yönetmemiz gerektiğini anlatıyor.” ifadelerinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, bir etkinlikte yaptığı konuşmada Somali’yi ve Somali asıllı İlhan Omar’ı hedef aldı.

Trumptan tepki çeken Somali sözleri: Kirli, pis, iğrenç, korkunç...

“DÜNYANIN EN KÖTÜ ÜLKESİ”

Trump yaptığı konuşmada, “Somali… pis, kirli, iğrenç derecede kirli. Korkunç bir yer.” dedi. Somali’ye yönelik eleştirilerini sürdüren ABD Başkanı, “Hükümeti yok, ordusu yok, hiçbir şeyi yok. Dünyanın en kötü ülkesi olduğunu söylüyorlar. Bazı güzellikleri olabilir ama genel olarak en kötüsü.” ifadelerini kullandı.

Trumptan tepki çeken Somali sözleri: Kirli, pis, iğrenç, korkunç...

Ülkeyi sert sözlerle hedef alan ABD Başkanı, açıklamasına şu sözlerle devam etti:

“Ama çok güçlü olan tek bir şeyi var: suç. Orada çok fazla suç var. Polisleri yok. Tek yaptıkları ortalıkta koşturup birbirlerini vurmak.”

Somali asıllı Temsilciler Meclisi üyesi İlhan Omar’ı bir kez daha hedef tahtasına oturtan Trump, “Buraya geliyorlar ve İlhan Ömer... Onu duymuşsunuzdur. O, bunun başını çekiyor. Somali'den buraya geliyor ve bize Amerika Birleşik Devletleri'ni nasıl yöneteceğimizi söylüyor.” şeklinde konuştu.

Trumptan tepki çeken Somali sözleri: Kirli, pis, iğrenç, korkunç...

Trump’ın Somali ve İlhan Omar’a yönelik sözleri sosyal medyada geniş yankı uyandırırken kullanıcıların tepkisi çekti.

