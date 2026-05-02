Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Avrupa kupalarına katılmayı garantilediklerini belirterek, kalan haftalarda Süper Lig’i 2'nci sırada tamamlamayı hedeflediklerini söyledi. Mali tabloda yıllık 70 milyon euro açık olduğunu belirten Doğan, "Avrupa'nın en önemli tesislerinden birini inşa edeceğiz" dedi.

Trabzonspor Kulübü 60'ıncı Olağan Divan Genel Kurul Toplantısı, Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan toplantıda, divan kurulu faaliyet raporu üyelerle paylaşıldı.

"KULÜBE TAHSİS EDİLECEK"

Genel kurulda konuşan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, bordo-mavililere hizmet etmeyi bir görev olarak gördüğünü belirterek, kulübe yeni bir tesis alanı kazandırılacağını açıkladı.

Eski Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu’nun, "Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri taşınamaz" sözlerini hatırlatan Genç, "Havaalanının genişlemesi noktasında bir duruş ortaya koymalıyız. Bu alanın kamulaştırılması ve bedelin kulübe ödenmesi noktasında revize edildi. Trabzonspor’un 21 dönümlük mülkiyet hakkı vardır. Orada 30 yılda üst hakkı vardır. Bunların ikisini birleştirerek, buranın kamulaştırılması ve bedelin kulübün ödenmesi noktasında bir fikir birliğine vardık" dedi.

Yıldızlı Askeri Gazino arazisinin Trabzonspor’un talebi doğrultusunda kulübe tahsis edilmesi için girişimlerde bulunulduğunu dile getiren Başkan Genç, "İnşallah burayı Trabzonspor’a yeni tesis olarak kazandıracağız" şeklinde konuştu.

Trabzonspor Divan Kurulu’nda 30, 35 ve 45'inci yılını dolduran ve divan üyeliğine hak kazanan üyelere plaket ve belgeleri takdim edildi.

"LİG 2'NCİLİĞİNİ HEDEFLİYORUZ"

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, teknik direktör Fatih Tekke, ekibi ve oyuncuları tebrik ederek başladığı konuşmasında, "Avrupa kupaları artık garanti oldu. Şimdi ligde hangi sırada bitireceğimiz önemli. İnşallah sezonu 2'nci tamamlarız. Ancak Trabzonspor için şampiyonluk dışında hiçbir sonuç tam anlamıyla yeterli değildir. Kulübün geleceği adına uzun vadeli planlama yapmak zorundayız. Teknik heyet bu süreçte önemli katkı sundu" ifadelerini kullandı.

"AYLIK 6 MİLYON EURO AÇIK VAR"

Kulübün mali yapısına ilişkin çarpıcı veriler paylaşan Doğan, Trabzonspor’un ciddi bir finansal yük altında olduğunu dile getirdi: Trabzonspor’un aylık 6 milyon euro, yıllık ise yaklaşık 70 milyon euro açığı bulunuyor. Mevcut borç yükünün yanı sıra faiz ödemeleri de işi zorlaştırıyor. Bu takımın, Fatih Tekke’nin ve ekibinin yanında olunması gerekiyor. Bu yükü tek başına yönetmek mümkün değil. Şehrin tüm dinamikleriyle birlikte hareket etmeliyiz.

"TESİSLERİN KAMULAŞTIRILMASI İÇİN ÖNEMLİ MESAFE ALDIK"

Kulüp tesisleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Doğan, "Mevcut tesisin olduğu alanda yapılacak yeni havaalanı projesi kapsamında Ulaştırma Bakanlığı ile görüşmeler sürüyor. Trabzonspor’un bu projeden zarar görmeden çıkması yönünde yoğun çalışma yürütüyoruz. Yaklaşık 400’e yakın uçak iniş-kalkışı planlanıyor. Bu nedenle mevcut alan bize yeterli gelmiyor. Oyuncuların sağlığı ve çalışma huzuru açısından burada uzun vadede verimli bir ortam sağlamak teknik olarak mümkün görünmüyor. Ayrıca yapım sırasında bölgeye yoğun araç girişi olacak. Trabzonspor, Avrupa standartlarında modern tesisleri hak ediyor. Kamulaştırma sürecinde önemli mesafe kat ettik. Buradan elde edilecek gelir kulübün borçlarının azaltılmasında kullanılacak. Desteklerinden dolayı Ulaştırma Bakanlığı'na teşekkür ediyorum" dedi.

"GELİR SAĞLAYAN PROJELER ŞART"

Yıldızlı Askeri Gazinosu arazisiyle ilgili konuşan Doğan, "Bu araziyi Trabzonspor bünyesine katıp Avrupa’nın en önemli tesislerinden birini inşa edeceğiz. Bunun yanında kulübün kalıcı gelir kaynaklarına da ihtiyacı var. Trabzonspor’un sabit bir geliri yok ve kira gelirleri büyük önem taşıyor. Yıllık 70 milyon euroluk açığı kapatmak kolay değil. Trabzonspor’un büyük bütçelerle rekabet edebilmesi için gelir sağlayan projeleri hayata geçirmesi şart. Kulübün geleceği açısından bu vazgeçilmez" ifadelerini kullandı.

AVM projesi üzerinde çalışmaların sürdüğünü belirten Doğan, ilgili milletvekilleriyle görüşerek imar konusunda nasıl bir yol izleneceğini değerlendireceklerini söyledi. Trabzon’un şehir yapısını zorlamadan çözüm üretmeye çalıştıklarını kaydeden Doğan, yakın zamanda bu projelerle ilgili müjdeli haberler vermeyi hedeflediklerini ifade etti.

BORÇ 5 MİLYAR 179 MİLYON TL

Denetleme Kurulu Başkanı İsmet Kesken, Trabzonspor’un 31 Mart 2026 itibarıyla toplam borcunun 5 milyar 179 milyon 393 bin TL olduğunu açıkladı.

Haberle İlgili Daha Fazlası