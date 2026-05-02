Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda sezonun dikkat çeken etaplarından biri olan Miami Grand Prix başladı. ABD’de düzenlenecek yarış motor sporları tutkunları tarafından yakından takip edilecek. Peki, Miami GP saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 2026 Formula 1 programı...

Uluslararası Miami Pisti’nde yapılacak yarış öncesinde antrenman seansları, sprint sıralamaları, sprint yarışı ve ana yarış programı netleşti. Formula 1 takipçileri ise Miami GP’nin Türkiye saatiyle hangi gün, saat kaçta başlayacağını ve hangi kanaldan canlı yayınlanacağını araştırıyor.

2026 MİAMİ GP SAAT KAÇTA?

Formula 1 Miami Grand Prix hafta sonu programı 1 Mayıs Cuma günü ilk antrenman seansıyla başlayacak. Aynı gün sprint sıralama turları da gerçekleştirilecek. 2 Mayıs Cumartesi günü sprint yarışı ve ana yarış sıralama turları yapılırken, büyük yarış ise 3 Mayıs Pazar günü Türkiye saati ile 23.00’te başlayacak. alacak.

5,4 kilometrelik Miami Uluslararası Pisti’nde koşulacak yarış toplam 57 tur üzerinden düzenlenecek. Sprint formatı nedeniyle hafta sonu boyunca takımlar için yoğun bir tempo yaşanacak. Özellikle şampiyona sıralamasında kritik puanların dağıtılacağı bu etap, sezonun en önemli yarışlarından biri olarak öne çıkıyor.

MİAMİ GP HANGİ KANALDA?

2026 Miami Grand Prix hafta sonundaki tüm seanslar Türkiye’de beIN SPORTS 4 ekranlarından canlı yayınlanacak. Ayrıca Formula 1’in resmi dijital platformu F1 TV üzerinden de yarış hafta sonu kesintisiz takip edilebilecek.

MİAMİ GP ÖNCESİ İLK 5 SIRALAMA

Pilotlar

1. Kimi Antonelli (İtalya): 72

2. George Russell (Büyük Britanya): 63

3. Charles Leclerc (Monako): 49

4. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 41

5. Lando Norris (Büyük Britanya): 25

Takımlar

1. Mercedes: 135

2. Ferrari: 90

3. McLaren: 46

4. Haas: 18

5. Alpine: 16

Red Bull: 16

MİAMİ GP HAFTA SONU PROGRAMI (TSİ)

1 Mayıs Cuma

Antrenman: 19.00

Sprint Sıralama Turları: 23.30

2 Mayıs Cumartesi

Sprint Yarışı: 19.00

Sıralama Turları: 23.00

3 Mayıs Pazar

Ana Yarış: 23.00

