Türkiye Belediyeler Birliği yeni yönetimi için yapılan seçim öncesinde arbede çıktı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, rüşvetten tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun mesajı okumaya kalkınca kürsü karıştı, toplantıya ara verildi.

TBB Meclisi; Başkan, Meclis Başkanlık Divanı, İhtisas Komisyonu Üyeleri ile Encümen Üyeleri seçimi yapılması amacıyla Ankara'da bir otelde toplandı.

İMAMOĞLU'NUN MEKTUBUNU OKUMAK İSTEDİ

TBB Başkanvekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in açılış konuşmalarının ardından Divan'da konuşan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturması kapsamında tutuklu bulunan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun mektubunu okumak istemesi üzerine, salonda tepkiler oluştu.

KÜRSÜDE ARBEDE ÇIKTI

Salonda bulunan bir grubun kürsüye yönelmesi üzerine arbede yaşandı. Yaşanan arbedenin ardından Olağan Meclis Toplantısı'na bir süre ara verildi ve salon boşaltıldı. Salonda düzenin yeniden sağlanmasının ardından toplantının devam edeceği bildirildi.

