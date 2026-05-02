Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından düzenlenen Özel Güvenlik 120. Temel Eğitim ve 96. Yenileme Eğitimi Sınavı’na dair ayrıntılar yayımlanan kılavuzla duyurulmuştu. Belirlenen takvime göre, ÖGG sınavı mayıs ayının ilk günlerinde yapılacak. Peki, ÖGG saat kaçta başlayacak, bitecek?

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek 2026 Mayıs dönemi sınav takvimi açıklandı. Buna göre, 120. Temel Eğitim ile 96. Yenileme Eğitimi kapsamında yapılacak Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) Sınavı, 3 Mayıs 2026 Pazar günü saat 10.00’da Türkiye genelinde tek oturum halinde uygulanacak.

ÖGG SINAVINDA KAÇ SORU SORULACAK - SINAV KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

Sınav süresi, silahlı sınava girecek kursiyerler için (100 adet genel soru + 25 adet silah bilgisi) 150 dakika, silahsız sınava girecek kursiyerler için (sadece 100 adet genel soru) 120 dakika, silah farkı sınavına girecek kursiyerler için (sadece 25 adet silah bilgisi) 30 dakikadır. Herhangi bir ek süre verilmeyecektir. Sınava giren adaylar ilk 30 dakika ve son 20 dakika içinde sınav salonunu terk edemeyeceklerdir.

Sınavda adaylara 100 adet çoktan seçmeli soru sorulacaktır. Her bir soru bir puan olmak üzere değerlendirme 100 puan üzerinden olacaktır. Soru grupları aynı olan adayların arka arkaya ve yan yana oturmalarına müsaade edilmeyecektir.

Silah farkı sınavına giren adaylar için 25 adet çoktan seçmeli silah bilgisi sorusu sorulacaktır. Silah farkı eğitimi almış olan adaylar sadece silah bilgisi sorularını cevaplayacaktır. Değerlendirme her bir soru iki puan olmak üzere 50 puan üzerinden yapılacaktır.

SINAVLAR ARDINDAN SÜREÇ

Özel Güvenlik sınav takvimine göre, yazılı sınavın ardından süreç şu şekilde ilerleyecek:

Sınav soruları ve cevap anahtarlarının 5 Mayıs 2026 tarihinde yayımlanması planlanıyor. Adaylar, 6-8 Mayıs 2026 tarihleri arasında yazılı sınav sorularına itiraz edebilecek ve itiraz ücretlerini yatırabilecek. Yapılan itirazların sonuçları ise 13 Mayıs 2026’da açıklanacak.

Yazılı sınav sonuçlarının 22 Mayıs 2026 tarihinde ilan edilmesi beklenirken, sonuçlara itiraz süreci 23 Mayıs-3 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylar, 1-3 Haziran 2026 tarihleri arasında sınav sonuçlarına itiraz başvurusunda bulunabilecek. İtirazların değerlendirilmesinin ardından nihai sonuçların 4 Haziran 2026’da açıklanması planlanıyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası