ÖSYM tarafından gerçekleştirilen 2026-YDUS sonrası adayların gündeminde soru kitapçıkları, cevap anahtarları ve sonuç takvimi yer alıyor. Sınav sürecine ilişkin resmi duyurularla birlikte erişim tarihleri ve sonuç açıklama günü netleşti.

Tıpta yan dal uzmanlık eğitimi hedefleyen binlerce adayın katıldığı 2026-YDUS’un ardından sınav sonrası süreç hız kazandı. ÖSYM’nin yayımladığı resmi bilgiler doğrultusunda adaylar hem soru ve cevap anahtarlarını hem de sonuç tarihini araştırıyor.

YDUS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS), 2 Mayıs 2026 tarihinde uygulanırken sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih de ÖSYM sınav takviminde duyuruldu. Buna göre 2026-YDUS sonuçları 4 Haziran 2026 tarihinde adayların erişimine açılacak. Sonuçlar, ÖSYM’nin resmi sonuç sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile görüntülenebilecek.

2026-YDUS KİTAPÇIKLARI VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI

ÖSYM, 2 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirilen sınavın ardından aynı gün saat 13.20 itibarıyla temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde 10’luk bölümünü erişime açtı.

Sınava başvuran adaylar ise soru kitapçıklarının tamamına ÖSYM AİS sistemi üzerinden 10 gün süreyle ulaşabilecek. Erişim süreci 12 Mayıs 2026 saat 23.59’da sona erecek. Böylece adaylar, sınav sorularını detaylı şekilde inceleyerek muhtemel puanlarını değerlendirme fırsatı bulacak.

2026-YDUS TEMEL SORU KİTAPÇIKLARI VE CEVAP ANAHTARLARI (% 10)

