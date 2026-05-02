ALMA gözlemleri, yıldızlararası kuyruklu yıldız 3I/ATLAS’ta ilk kez döteryumlu su tespit ederek, bu antik cismin Güneş Sistemi’nden çok daha soğuk bir ortamda oluştuğunu ve galaksinin erken dönemlerine dair önemli ipuçları taşıdığını ortaya koydu.

Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) kullanılarak yapılan gözlemler sonucunda bilim insanları, yıldızlararası bir “ziyaretçi” olan 3I/ATLAS kuyruklu yıldızının, Güneş Sistemimize kıyasla Samanyolu’nun çok daha soğuk bir bölgesinde oluştuğunu keşfetti.

Bu keşif, Güneş Sistemi dışından gelen bir cisimde ilk kez “yarı ağır su” (ya da döteryumlu su) ölçümünün yapılmasıyla mümkün oldu. Döteryumlu su, hidrojen atomlarından birinin, çekirdeğinde bir proton ve bir nötron bulunan ağır hidrojen izotopu döteryum ile yer değiştirdiği su türünü ifade eder. ALMA’nın ölçümleri, 3I/ATLAS’ın, Güneş Sistemi kökenli kuyruklu yıldızlara göre yaklaşık 30 kat daha fazla yarı ağır su içerdiğini ortaya koydu.

Elde edilen bulgular, Güneş Sistemi’nden geçerken keşfedilen yalnızca üçüncü yıldızlararası cisim olan 3I/ATLAS’ın, bizim gezegen sistemimize kıyasla çok daha dondurucu bir uzay ortamında oluştuğunu gösteriyor.

3I/ATLAS’ın kökeni bilim insanlarını heyecanlandırdı… 3I/ATLAS nereden Geldi?



UZAYIN KARANLIĞINDA RENK DEĞİŞTİREN BİR İZ

3I/ATLAS’ın, European Space Agency’nın JUICE görevine ait MAJIS cihazıyla elde edilen görüntülerinde, uzayın karanlığı boyunca uzanan bir iz, kırmızıdan maviye doğru renk değiştiriyor. (Görsel kredisi: ESA/Juice/MAJIS)

Bu oran, 3I/ATLAS’ın ana yıldız sistemindeki kimyasal ortamın bir kaydı niteliğinde olup, cismin yıldızlararası uzun yolculuğu boyunca korunmuştur.

11 MİLYARLIK ZAMAN KAPSÜLÜ

Yaklaşık 11 milyar yaşında olduğu tahmin edilen bu antik nesne, 4,5 milyar yaşındaki Güneş Sistemi’mizden çok daha yaşlı bir yapıya sahip. Gökbilimciler, 3I/ATLAS’ı Samanyolu Galaksisi’nin henüz metal bakımından zenginleşmediği çok eski dönemlerinden gelen bir "zaman kapsülü" olarak nitelendiriyor.

Bu tür yıldızlararası ziyaretçiler, sadece kendi fiziksel yapılarını değil, aynı zamanda galaksimizin milyarlarca yıl önceki evrimsel süreci ve diğer gezegen sistemlerinin oluşum koşulları hakkında da paha biçilmez ipuçları sunuyor. Şili'de yeni faaliyete geçen gözlemevlerinin, gelecekte bu tür gizemli misafirleri daha sık tespit ederek evrenin bilinmeyen geçmişine ışık tutması bekleniyor.

