Politico'nun iddiasına göre ABD Başkanı Donald Trump’ın dikkatini tamamen İran savaşına çevirmesiyle yalnız kalan Ukrayna, yeni umudu Türkiye’de arıyor.

Türkiye, arabuluculuk rolüyle yeniden küresel diplomasinin merkezine yer almaya devam ediyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD’yi ikna etme çabalarından vazgeçerek Rusya ile yapılacak bir sonraki müzakere turu için rotayı Türkiye’ye kırdı.

Kiev Uluslararası Sosyoloji Enstitüsü’ne göre ABD’ye güven yüzde 40’a geriledi. Politico ise Türkiye’nin bu süreçte ev sahibi ve arabulucu rolüyle jeopolitik bir köprü haline geldiğini yazdı.

İRAN SAVAŞI UKRAYNA’YI "İKİNCİ PLANA" İTTİ

Beyaz Saray’daki kaynaklara dayandırılan habere göre, Trump yönetiminin en üst düzey temsilcileri olan Steve Witkoff ve Jared Kushner mesailerinin neredeyse tamamını İran konusuna ayırmış durumda. Üst düzey bir yetkili, "İran kesinlikle ana odak noktası haline geldi" diyerek, Rusya-Ukrayna çatışmasının Batı Kanadı’nda ikinci plana itildiğini itiraf etti.

Avrupa başkentlerinde ise Washington’a duyulan rahatsızlık, stratejik özerklik arayışlarını hızlandırıyor.

Trump ve Putinden gizli ateşkes trafiği! Politico deşifre etti: Ukraynanın tek umudu Ankara oldu

AVRUPA KENDİ SAVUNMA BİRLİĞİ’Nİ KURUYOR

Trump’ın NATO müttefiklerine karşı sergilediği tavır ve askeri yardımları durdurma tehditleri, Avrupa’yı "Avrupa Savunma Birliği" gibi radikal adımlara zorluyor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Savunmadan Sorumlu Üyesi Andrius Kubilius, İngiltere ve Norveç gibi AB dışı ülkelerin yanı sıra Ukrayna’nın da bu yeni yapıya dahil edilmesi çağrısında bulundu. NATO'nun eski Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, ABD’ye olan bağımlılığı azaltmanın "acı verici bir zorunluluk" haline geldiğini belirterek, güçlü bir Avrupa savunma ayağının kurulması gerektiğini açıkladı.

İHA TEKNOLOJİSİNDE YENİ GÜÇ BİRLİĞİ

İran’daki savaş ve Hürmüz Boğazı’nın tıkanması Avrupa için enerji krizi oluştursa da Ukrayna bu durumdan stratejik bir avantaj devşirdi. Geliştirdiği insansız hava aracı (İHA) savunma teknolojileri sayesinde Ukrayna, Körfez ve Avrupa ülkeleri için vazgeçilmez bir partner haline geldi. Mitch McConnell gibi Cumhuriyetçi ağır toplar bile Pentagon’un Ukrayna’ya yardımı geciktirmesini eleştirerek, "Eğer İHA üstünlüğü konusunda ciddiysek, dünyanın önde gelen uzmanlarıyla ilişkilerimizi baltalamamalıyız" uyarısında bulundu.

TRUMP VE PUTİN ARASINDA "GİZLİ" ATEŞKES TRAFİĞİ: TÜRKİYE KAZANÇLI ÇIKTI

Analizdeki en çarpıcı detaylardan biri de Trump’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesi oldu. İkilinin, Ukrayna’ya danışmadan kısa süreli bir ateşkes üzerinde anlaştığı iddia edildi.

Politico, Zelenskiy’nin ABD’den uzaklaşarak Türkiye’nin arabuluculuğuna yönelmesinde Trump’ın tutarsız tutumunun belirleyici faktörlerden biri olduğunu değerlendirdi.

"TRUMP’IN YAPAMADIĞINI ERDOĞAN BAŞARABİLİR"

Fransız RFI, ABD'nin çekilmesiyle oluşan boşluğu ancak Türkiye'nin doldurabileceğini yazarken Kyiv Post, Trump'ın baskıcı yöntemlerinin aksine Erdoğan'ın Putin ve Zelenskiy'i masaya oturtacak tek isim olduğunu duyurdu.

Fransız devlet radyosu RFI, Avrupa’nın içine düştüğü güvenlik ikilemini değerlendirirken, ABD’nin bölgeden çekilmesiyle oluşan boşluğun ancak Ankara ile doldurulabileceğini ileri sürdü. Yayınlanan analizde şu ifadelere yer verildi:

"Avrupa, giderek güvenilmez hale gelen ABD’nin bıraktığı güvenlik boşluğunu doldurmak için Türkiye’ye yöneliyor. Washington’un Avrupa savunmasına bağlılığı belirsizliğini korurken, Avrupalı liderler için askeri kapasitesine bağımlı oldukları Türkiye ile iş birliğini derinleştirmekten başka seçenek kalmadı."

Ukrayna’nın en önemli yayın organlarından Kyiv Post ise, durma noktasına gelen barış görüşmelerini yeniden canlandırabilecek tek ismin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu yazdı. Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha’nın açıklamalarına dayandırılan haberde, Kiev’in "Trump’ın çözemediği düğümü Erdoğan’ın çözebileceğine" olan inancı ön plana çıktı.

Ukrayna tarafı, Zelenskiy ve Putin arasındaki en kritik zirve için özellikle Türkiye’yi işaret ederek şu mesajı paylaştı:

"Türklere özellikle bu toplantı için teklifimizi sunduk. Ukrayna, Donbas’tan çekilme gibi toprak bütünlüğünü bozan şartları reddetse de; Zelenskiy, Putin ve Erdoğan’ın bir araya geleceği bir zirve için en doğru adres Ankara’dır."

Haberle İlgili Daha Fazlası