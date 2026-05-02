ABD'nin Teksas eyaletinde, eski bir Chick-fil-A çalışanı olan Keyshun Jones, çalıştığı restorandan kovulması üzerine harekete geçti. Eski iş yerine yoğun saatlerde defalarca kez sızan adam, yüzlerce sahte sipariş üzerinden yaklaşık 80.000 dolarlık (yaklaşık 3 milyon TL) bir vurgun yaptığı gerekçesiyle tutuklandı.

Olay, Jones’un Dallas yakınlarındaki Grapevine’de bulunan Chick-fil-A şubesinden Kasım ayında işten çıkarılmasıyla başladı. İşten atılmasına rağmen restoranın sistemine ve işleyişine hâkim olan Jones’un, eski iş yerine gizlice girerek tekrar faaliyete geçtiği ortaya çıktı.

SAHTE SİPARİŞLERİ İPTAL EDEREK KENDİ HESABINA İADE YAPMIŞ

Soruşturmaya göre Jones, yoğun saatleri fırsat bilerek tezgâh arkasına geçiyor ve sistem üzerinden yüzlerce sahte “mac and cheese” siparişi giriyordu. Bu siparişleri kısa süre içinde iptal ederek tutarları kendi kartına iade şeklinde aktardığı belirlendi.

BİR GÜNDE 800 SAHTE SİPARİŞ

Sadece 17 Nisan’da tek seferde 800 adet sahte sipariş girdiği tespit edildi. Restoranın hesaplarında görülen şüpheli iade işlemleri üzerine durum polise bildirildi. Güvenlik kameraları da Jones’un işlemleri gerçekleştirdiğini doğruladı.

Hakkında 6 Nisan’da tutuklama kararı çıkarılan Jones, bir süre kaçtıktan sonra Teksas polisi tarafından yakalandı. Hırsızlık, kara para aklama ve yakalanmaktan kaçma suçlamalarıyla yargılanan Jones’un 10 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor.

