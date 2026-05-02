SPOR SERVİSİ
MHK'dan açıklama geldi: Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonpor maçlarının VAR hakemleri
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'in 32'inci haftasında bu akşam oynanacak 3 kritik karşılaşmanın VAR (Video Yardımcı Hakem) ve AVAR'larını (Video Yardımcı Hakem Asistanı) açıkladı.
Özetle DinleMHK'dan açıklama geldi: Galatasaray, Fenerbahçe ve...
Kaydet
Spor az önce
Süper Lig'in 32'nci haftasında Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etme fırsatı bulurken; Fenerbahçe ve Trabzonspor da evlerinde maça çıkacak. Bu karşılaşmaların VAR ve AVAR'ları belirlendi.
- Fenerbahçe-RAMS Başakşehir maçının VAR'ı Özer Özden, AVAR'ı Osman Gökhan Bilir olacak.
- Trabzonspor-Göztepe maçının VAR'ı Eren Özyemişçioğlu, AVAR'ı Bilal Gölen olacak.
- Samsunspor-Galatasaray maçının VAR'ı Sarper Barış Saka, AVAR'ı Mehmet Kısal olacak.
0:00 0:00
1x
Trendyol Süper Lig'in 32'inci haftasında Galatasaray, deplasmanda Samsunspor'u yenmesi halinde 26'ncı şampiyonluğunu ilan edecek. Liderin 7 puan gerisindekli Fenerbahçe, Kadıköy'de RAMS Başahşehir'i ağırlayacak. Üçüncü sıradaki Trabzonspor ise taraftarı önünde Göztepe ile kozlarını paylaşacak. MHK, 2 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak 3 müsabakanın VAR ve AVAR'ını belirledi.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR