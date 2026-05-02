Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'in 32'inci haftasında bu akşam oynanacak 3 kritik karşılaşmanın VAR (Video Yardımcı Hakem) ve AVAR'larını (Video Yardımcı Hakem Asistanı) açıkladı.

Trendyol Süper Lig'in 32'inci haftasında Galatasaray, deplasmanda Samsunspor'u yenmesi halinde 26'ncı şampiyonluğunu ilan edecek. Liderin 7 puan gerisindekli Fenerbahçe, Kadıköy'de RAMS Başahşehir'i ağırlayacak. Üçüncü sıradaki Trabzonspor ise taraftarı önünde Göztepe ile kozlarını paylaşacak. MHK, 2 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak 3 müsabakanın VAR ve AVAR'ını belirledi.

Samsunspor-Galatasaray: VAR Sarper Barış Saka, AVAR Mehmet Kısal

Sarper Barış Saka

Fenerbahçe-RAMS Başakşehir: VAR Özer Özden, AVAR Osman Gökhan Bilir

Trabzonspor-Göztepe: VAR Eren Özyemişçioğlu, AVAR Bilal Gölen

