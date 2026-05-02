İstanbul'da nisan ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu. Mutfakların vazgeçilmezi domates geçtiğimiz ay zam şampiyonu olurken, fiyatı en çok düşen ürün ise patlıcan oldu. İşte nisan ayında fiyatı artan ve azalan ürünler...

İstanbul Ticaret Odası (İTO), piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla geçtiğimiz 2026 Nisan ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri oranlarıyla birlikte açıkladı. Bir önceki aya göre indekste yer alan 336 adet ana üründen 250 adet ürünün fiyatında artış izlenirken, 15 adet ürünün fiyatında azalış görüldü.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ 10 bin kişi işsiz kalacak! Kozmetik devinden sürpriz karar

DOMATESTEKİ FİYAT ARTIŞI YÜZDE 50'Yİ AŞTI

Nisan ayında Gıda ve Alkolsüz İçecekler Harcamaları grubunda yer alan domatesin fiyatı yüzde 50,54 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu. Fiyatında artış yaşanan diğer ürünlerin bazıları; Sağlık Harcamaları grubunda yer alan diğer sağlık ürünleri yüzde 29,87, konut harcamaları grubunda yer alan aydınlatma (elektrik ücr.) yüzde 25,14, konut harcamaları grubunda yer alan Isınma (doğalgaz ücr.) yüzde 25, giyim ve ayakkabı harcamaları grubunda yer alan etek-kadın yüzde 24,72, giyim ve ayakkabı harcamaları grubunda yer alan tişört-kadın yüzde 22,34 oldu.

FİYATI EN ÇOK DÜŞEN ÜRÜNLER

Nisan ayında gıda ve alkolsüz içecekler harcama grubunda yer alan patlıcan, yüzde 63,20 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu. Fiyatında azalış izlenen diğer ürünlerin bazıları; gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yer alan salatalık yüzde 38,12, kabak yüzde 32,59, çilek yüzde 27,15, taze fasulye yüzde 20,35, eğlence ve kültür harcamaları grubunda yer alan oyuncak yüzde 11,05 oldu.

