Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Ligde çıktığı 31 maçta 16 galibiyet, 8 beraberlik, 7 yenilgiyle 56 puan toplayan Beşiktaş, haftaya 4. sırada girdi. Süper Lig'de çıktığı son 5 maçta 2'şer galibiyet ve yenilgi yaşayan siyah-beyazlılar, bir maçta da berabere kaldı.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Taylan, Djalo, Uduokhai, Yasin, Asllani, Salih, Rashica, Cengiz, Jota, Mustafa

Gaziantep FK: Zafer, Camara, Mujakic, Gidado, Bayo, Kozlowski, Abena, Sorescu, Sangare, Maxim, Rodrigues.

Gaziantep Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşma 2-2 berabere sonuçlandı.

ERSİN DESTANOĞLU VE MURİLLO DÖNÜYOR

Beşiktaş'ta kaleci Ersin Destanoğlu ile sağ bek Amir Murillo, Gaziantep FK müsabakasıyla formasına yeniden kavuşacak.

Fatih Karagümrük maçında sarı kart cezasından dolayı forma giyemeyen iki oyuncu, teknik direktör Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde yeniden ilk 11'de yer alacak.

KARTAL KAYRA YILMAZ VE RIDVAN YILMAZ OYNAMAYACAK

Beşiktaş'ta Gaziantep FK maçında iki oyuncu formasından uzak kalacak.

Siyah-beyazlı ekipte sakatlığı bulunan Kartal Kayra Yılmaz'ın yanı sıra sarı kart cezalısı Rıdvan Yılmaz, mücadelede forma giyemeyecek.

İKİ OYUNCU CEZA SINIRINDA

Siyah-beyazlılarda Gaziantep FK maçı öncesinde iki oyuncu ceza sınırında yer alıyor.

Emmanuel Agbadou ve Salih Uçan, söz konusu karşılaşmada sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta oynanacak Trabzonspor mücadelesinde cezalı olacak.

BEŞİKTAŞ İLE GAZİANTEP FK, LİGDE 14. KEZ KARŞILAŞACAK

İki takım arasında geride kalan 13 maçta Beşiktaş, 5 galibiyet alırken 4 müsabaka da berabere sonuçlandı. Gaziantep temsilcisi ise 4 karşılaşmada sahadan galip ayrıldı.

Bu karşılaşmalarda siyah-beyazlılar 19 gol atarken, Gaziantep FK 15 golle rakibine karşılık verdi.

BEŞİKTAŞ'IN GAZİANTEP DEPLASMANINDA GALİBİYETİ YOK

Siyah-beyazlılar, Gaziantep FK ile deplasmanda oynadığı 6 maçta da galip gelemedi.

Beşiktaş, Gaziantep'te çıktığı 6 maçın 3'ünde sahadan mağlup ayrıldı. Siyah-beyazlı ekip, 3 karşılaşmada da rakibiyle eşitliği bozamadı.

Bu maçlarda Beşiktaş, rakip kaleye 5 gol atarken, kalesinde ise 10 gol gördü.

BEŞİKTAŞ, 13 MAÇIN 11'İNDE GOL ATTI

Siyah-beyazlılar, Gaziantep FK ile oynadığı 13 lig maçının 11'inde gol sevinci yaşadı.

Beşiktaş, iki karşılaşmada rakip fileleri havalandıramadı. Siyah-beyazlı takım, gol atamadığı iki mücadelenin birinde 0-0 berabere kalırken, diğer müsabakada ise rakibine 2-0 kaybetti.

Öte yandan Beşiktaş, 5 maçta ise Gaziantep temsilcisinin gol atmasına izin vermedi.

FARKLI SONUÇLAR

Beşiktaş ile Gaziantep FK arasındaki en farklı sonuçlara da siyah-beyazlılar imza attı.

Geride kalan 13 karşılaşmada siyah-beyazlılar, Gaziantep temsilcisini biri hükmen olmak üzere iki kez 3-0, bir defa da 2-0'lık skorlarla yendi.

Gaziantep FK ise siyah-beyazlı ekip önünde 3-1 ve 2-0'lık sonuçlarla farklı galibiyet elde etti.

Öte yandan, 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra ligden çekilen Gaziantep FK ile siyah-beyazlı ekip arasında oynanması gereken maç, Beşiktaş'ın 3-0 hükmen galibiyetiyle tescil edildi.

